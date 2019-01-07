Москва и Петербург: где политики встречали Рождество

Праздник Рождества Христова в ночь на 7 января президент России Владимир Путин встретил в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге – там, где его крестили в 1952 году.

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Глава государства в рождественскую ночь принял участие в богослужении, после чего пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным. Президент подарил священнослужителю икону «Господь Вседержитель», передает ФАН.

«Для меня это особенный собор, меня здесь крестили, месяца через полтора после рождения. Мама рассказывала, что они с соседкой принесли меня крестить, отец был членом КПСС, таким последовательным и строгим человеком. Они это сделали втайне от него», — рассказал Путин.

Постройка собора началась в 1745 году, несмотря на то что приказ о возведении отдала Елизавета Петровна, косвенным основателем можно считать и Петра I, ведь созданный им при жизни «потешный» полк, позже вошел в состав российской армии под именем Преображенского. Именно с его помощью Елизавета Петровна осуществила дворцовый переворот, сделавший ее императрицей.

В память об этом событии по ее распоряжению в 1745 году была заложен и возведен Спасо-Преображенский собор

— как раз на том месте, где находился штаб гренадерской роты Преображенского полка. 12 ноября 1796 года, во время царствования императора Павла I, полковой Спасо-Преображенский собор получил почетное название «собор всей гвардии». От Спасо-Преображенского собора происходят названия Преображенской площади (бывшая площадь Радищева), на которой он стоит, и близлежащего переулка Радищева (бывший Церковный переулок).

После Октябрьской революции 1917 года собор оставался действующим. В 1918 году он стал приходским, и знамена, орудия и военные трофеи, хранившиеся в соборе, были изъяты и переданы в Артиллерийский музей, а с 1950 года эти реликвии находятся в коллекции Эрмитажа. Также в 1920-е годы были изъяты многие ценные иконы.

Во время Ленинградской блокады в подвале храма было устроено бомбоубежище на 500 человек, в котором оказывалась помощь раненым. В 1946 — 1948 годах была проведена реставрация фасадов и интерьеров храма.

Спасо-Преображенский собор никогда не прекращал свою работу, был действующим все советское время. Внутри храма находится доска со списком погибших офицеров полка с 1702 по 1917 год, передает НСН.

Спасо-Преображенский собор является одним из самых посещаемых храмов Санкт-Петербурга. Широко известен хор собора, где выступают солисты Академической капеллы.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев с супругой Светланой рождественское богослужение отстоял в храме Христа Спасителя в Москве. Службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своем заявлении предстоятель РПЦ назвал праздник прекрасной возможностью подарить свои любовь, заботу и внимание окружающим людям. Он также призвал бороться с греховными проявлениями.

«Человеческое общество всегда строилось на принципах разделения: удачливые и невезучие, счастливые и несчастные, умные и ограниченные, живущие в достатке и нуждающиеся. Этот ряд можно продолжать долго.

Мы, христиане, понимаем, что все несовершенство мира — это последствие греха, поэтому бороться нужно не столько с внешней причиной этой болезни, сколько с внутренними ее проявлениями»,

— сказал Кирилл.

В странах Запада, где большая часть жителей исповедует преимущественно католицизм, Рождество отмечали в ночь на 25 декабря. Что касается лидеров государств, то, к примеру, президент США Дональд Трамп отменил свой рождественский ритуал по поездке в свою резиденцию Мар-а-Лаго, расположенную в курортном городе Палм-Бич, штат Флорида.

Американский лидер принял решение провести праздники в Белом доме. Трамп написал в твиттере, что он остался совсем один в Белом доме, добавив: «Бедный я».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также довольно консервативна в плане выбора мест для проведения зимнего отпуска — глава немецкого правительства неизменно проводит каникулы в швейцарских Альпах вместе со своим мужем.

Меркель предпочитает активный отдых и обычно развлекается ходьбой на лыжах. У нее даже есть любимый бренд горнолыжного снаряжения, которому она не изменяла более 20 лет.