Помпео набрал Епифанию: Госдеп поддержал украинскую церковь

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил религиозную ситуацию на Украине с главой недавно образованной «автокефальной поместной православной церкви Украины» митрополитом Епифанием, сообщается в опубликованном 19 декабря заявлении американского Госдепартамента.

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«Госсекретарь призвал уважать возможность всех украинцев исповедовать веру по своему выбору», — отметил замгоссекретаря Роберт Палладино.

Помпео позвонил митрополиту Епифанию, чтобы обозначить поддержку Вашингтона «религиозной свободы и украинского суверенитета».

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские верующие выбирают не между церквами, а между Украиной и Россией.

По его словам, украинские власти не намерены «давить» на верующих жителей страны. Он также добавил, что им необходимо сделать осознанный выбор между канонической УПЦ и «новой церковью».

15 декабря объединительный собор в Киеве избрал главой новой неканонической церковной структуры на Украине митрополита Епифания (Думенко). Главу украинской «новой церкви» представил президент страны Петр Порошенко. Думенко вышел на сцену Софийской площади по окончании собора.

Прошедший в Киеве «объединительный собор» правильнее было бы назвать «нелегитимным сборищем», которое не было поддержано почти никем из канонической УПЦ, отметил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, передает НСН.

«Это собрание не имеет никакой канонической силы, из канонической церкви Украины его никто или почти никто не поддержал. Лишь двое бывших епископов присоединились к этому сборищу и избрали никому не известного и не пользующегося никаким авторитетом религиозного деятеля из филаретовской раскольничьей общины», — отметил он.

По словам Кипшидзе, в лице митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания Киев обрел идеального марионеточного главу новой религиозной структуры, которая создавалась под определенные политические цели и задачи.

«Этот религиозный деятель, который является креатурой Филарета Денисенко, преданного Русской православной церковью анафеме два десятилетия назад, никому и ничем не известен. Он не пользуется авторитетом среди православных украинцев. Эта фигура будет полностью подконтрольной тем политическим силам, которые с самого начала режиссировали процесс создания единой церкви на Украине

и создавали религиозную структуру под определенные задачи, грубо нарушая права верующих христиан на Украине, лишая их возможности пользоваться своими храмами, устраивая массовые вызовы в спецслужбы и правоохранительные органы», — заявил Кипшидзе.

Ранее синод Константинопольского патриархата предложил вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. Ради этого в Константинополе приняли решение признать недействительной передачу Московскому патриархату киевской митрополии в 1686 году. На основании этого решения Вселенский патриархат намерен «вернуть свое каноническое право и церковь в ведение Константинополя». Кроме того, Константинопольский патриархат снял анафему и вернул в лоно церкви раскольников — патриарха самопровозглашенной УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ архиепископа Макария.

В РПЦ считают, что подобное вмешательство в дела поместной церкви может обернуться «мировым расколом» для православия. Есть серьезная опасность, что раскол церквей приведет к вспышкам насилия и религиозной бойне. Уже сейчас сторонники автокефалии УПЦ КП начали штурмовать церкви по всей Украине — к примеру, десятки сторонников автокефалии попыталась штурмом взять резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема, сохраняющего верность канонической церкви. Радикалы едва не выломали двери здания, при этом находившиеся на месте событий полицейские бездействовали.

Как сообщает ФАН со ссылкой на австрийскую газету Der Standart, самой массовой религиозной структурой на территории страны по-прежнему остается Украинская православная церковь Московского патриархата.