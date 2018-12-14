Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову

В Кремле прокомментировали заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о нехватке финансирования. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая ситуация нормальна: региональным лидерам всегда не хватает средств на проекты, и в Кремле это понимают.

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«Главы регионов, особенно общаясь с главой государства, очень часто поднимают вопросы о необходимости увеличения финансирования тех или иных проектов по линии бюджета на территории их субъектов, — сказал журналистам Песков. — То же самое происходит и с Чеченской Республикой».

Финансирование регионов из федерального бюджета является нормальным вопросом развития, подчеркнул он, подытожив, что «всегда не хватает денег».

При этом представитель Кремля пояснил, что эта тема все же — прерогатива правительства и спрашивать нужно там.

Ранее, 13 декабря, глава Чечни в эфире канала «Россия 24» рассказал, что республика за последние 11 лет могла бы развиться значительно больше, если бы ей предоставили достаточно средств из федерального бюджета, а местным властям перестали бы мешать.

«Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чечня цветет и расцветает. Если бы по федеральной целевой программе нам необходимые средства выделили, мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали», — сказал Кадыров в интервью телеканалу.

Как пояснил политик, в настоящее время правительство России приняло решение сократить количество средств, выделяемых из федерального бюджета Чечне по целевой программе.

«Нам тогда дали 75 млрд руб., говорят, восстановили каркасы — запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?» — посетовал глава республики.

Он также рассказал, что раньше налаживать работу властей в Чечне очень сильно мешало недоверие, которые выказывали окружающие.

«Нам много мешали, недоверие было, все смотрели через бинокль: Кадыров с бородой, плохо говорит по-русски, вчерашний воин с автоматом, а сегодня политикой и экономикой занимается», — пояснил Кадыров.

При этом он напомнил, что доверие ему оказал российский президент Владимир Путин, и это очень помогло в работе.

Кадыров также рассказал о своих главных достижениях на посту главы региона. Так, он отметил, что за последние 11 лет экономика и хозяйство республики были восстановлены, а жители Чечени стали чувствовать себя в безопасности.

«У нас были похищения людей, зачистки, везде блок-посты, даже в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки, образования, можно сказать, не было. Безработица была 76%», — сказал Кадыров.

Кроме того, отметил Кадыров, за последние 11 лет регион восстановился и продолжает развиваться не только за счет дотаций из федерального центра, но и благодаря инвестициям, размер которых составил 550 млрд руб.

Он также отметил снижение уровня безработицы в регионе до 8,3%.

Политик рассказал, что за все время работы на посту главы региона он не заболел звездной болезнью. По его словам, он старается не позволять высокой должности влиять на его личность и не считает себя популярным.

«Я знаю, что у меня срок закончится и я стану простым гражданином... Что убавляется, что прибавляется — ничего не меняется; президент, глава, герой, генерал — ничего не добавляется. Это просто название. Я этим никогда не болел... Я должен всегда оставаться таким, каким я был и есть, я Рамзан Кадыров», — заключил глава Чечни.

Стоит отметить, что Кадыров является одним из самых популярных в интернете глав регионов России: в соцсети «ВКонтакте» на него подписаны более 600 тыс. человек, а за его каналом в телеграме следят более 36 тыс. подписчиков. В прошлом году система мониторинга СМИ «Медиалогия» признала главу Чеченской Республики самым цитируемым блогером года. По цитируемости он опередил вошедших в тройку самых популярных блогеров мэра Москвы Сергея Собянина и главу Крыма Сергея Аксенова.

Российский лидер Владимир Путин предложил Рамзана Кадырова на пост президента Чеченской Республики 1 марта 2007 года. На следующий день парламент Чечни одобрил кандидатуру Кадырова и наделил его полномочиями главы Республики.