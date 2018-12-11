«Не воспользовался шансом»: украинцам не нужен Порошенко

Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко остается достаточно невысоким по сравнению с другими потенциальными кандидатами на пост главы государства. Подавляющее большинство украинцев не хотят голосовать за него на выборах в марте следующего года, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Исследователи выяснили, что за Порошенко готовы отдать свои голоса только 6,5% избирателей, то есть 11,6% украинцев, которые уже определились со своим выбором. Как и прежде, рейтинг возглавляет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую поддерживают 11,9% жителей страны (21,2%), отмечает ФАН.

За ней следует шоумен Владимир Зеленский, которого во главе государства хотели бы видеть 8,2% (14,6%) избирателей. За лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко хотели бы проголосовать 6,2% (11%). 4,9% (8,7%) голосов пока достаются лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, 4,6% (8,2%) — лидеру «Гражданской позиции» Анатолию Гриценко, а 2,1% (3,8%) — рок-музыканту и общественному деятелю Святославу Вакарчуку.

При этом 27,6% участников опроса пока не определились со своим выбором, 9,3% не пойдут голосовать, а 4,7% украинцев не хотят поддерживать ни одного из кандидатов и намерены голосовать против всех.

Опрос проводился с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. В ходе него были опрошены 2 тыс. респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, если не будет продлено военное положение, введенное с 26 ноября сроком на 30 дней. Предвыборная гонка стартует в декабре этого года.

Кстати, депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров считает, что в период предвыборной президентской гонки сложности Петру Порошенко создаст не только его низкий рейтинг, но и сама Юлия Тимошенко.

«Когда Юлия Тимошенко с кем-то о чем-то договаривается, она же как самка богомола. Всем известно, что потом происходит с самцами. Она вызывает панический страх у Петра Алексеевича [Порошенко], она его обезжирит до ноля. Это всем понятно. Люди на выборах руководствуются эмоциями, а не программами. У украинцев за эти четыре года накипело к команде Порошенко. Они будут мстить. На избирательных участках. Нужно просто очень четко разделять настроение власти и простого украинского народа. У него обостренное чувство справедливости. Все аферы Порошенко приводят к тому, что его рейтинг стремительно падает», — заявил Килинкаров НСН.

В то же время российский лидер Владимир Путин считает, что Порошенко использует все возможные средства, чтобы повысить свой рейтинг. В частности, российский лидер заявил, что именно Порошенко организовал провокацию в Керченском проливе 25 ноября, когда украинские корабли незаконно пересекли государственную границу России.

«Явные признаки заготовленной заранее провокации, рассчитанной на то, чтобы после этого воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране. Ничего общего с попытками урегулировать отношения между Россией и Украиной это не имеет. Это игра на обострение», — заявил президент.

Теперь для повышения своего рейтинга Порошенко пытается связаться с российским лидером и продемонстрировать, «что он успешно решает возникшие проблемы», уверен Путин.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем [Порошенко] разговаривать. <…> Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», — объяснил глава государства, почему он игнорирует звонки Порошенко.

Впрочем, Килинкаров полагает, что произошедший в Керченском проливе инцидент и последующее за ним введение в некоторых областях Украины военного положения, скорее всего, не принесет Порошенко в преддверии выборов дополнительные очки к рейтингу.

«Отношение к Петру Порошенко в обществе негативное. Эта ложь, фальшь не нравится никому: ни самым бедным слоям населения, ни богатым. Думаю, что все эти попытки (инцидент в Керченском проливе. — «Газета.Ru») не увенчаются успехом. Выборы, может быть, и начнутся. Но чем они закончатся? Война же — это не только военные и техника, это еще и экономика. Сейчас Порошенко очень ограничен во времени, у него всего четыре месяца. И это меня радует. Потому что с этими людьми договориться нельзя. Порошенко дали шанс четыре года назад, он им не воспользовался», — отметил Килинкаров.