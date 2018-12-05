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География и КГБ: во Франции нашли секрет успеха Путина

Французские СМИ назвали важный фактор международного успеха Путина

Французская пресса назвала «главный фактор успеха» президента России Владимира Путина. По версии Le Figaro, российский глава «хорошо знает географию», благодаря чему «успешно вмешивался в дела других государств». А в знаниях в этой области Путин превосходит своих западных коллег благодаря советскому образованию и подготовке в КГБ, пишет газета.

Президент России Владимир Путин хорошо знает географию, поэтому он достиг геополитического успеха, «вмешиваясь в дела других государств» — с такой версией выступила французская газета Le Figaro.

«Сирия, Грузия, Украина... Многие годы вмешательство России в дела других государств было успешным. Такой геополитический успех стал возможен благодаря знаниям Путина в географии — дисциплине, которой на Западе не уделяют должного внимания», — говорится в статье.

Вместе с тем успех Путина французские журналисты называют «аномальным». По их мнению, это связано с советским школьным образованием российского президента и пройденной им в рядах КГБ подготовкой.

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На страницах издания приводится пример: осенью 2017 года на совещании с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым российский президент заметил, что экспорт свинины в Индонезию является «провальной идеей», поскольку население этой страны в большинстве своем — мусульмане, и свинину не едят.

Кроме того, Путин — глава попечительского совета Русского географического общества, отмечается в статье, и порой участвует в собраниях РГО.

При этом лидеры стран Запада уступают Путину в знании географии, заявляют французские журналисты. Причиной тому — невысокая популярность этого предмета в средних школах США и Франции. Больше внимания уделяется экономике и финансам, сообщает НСН.

Примеры плохого знания географии, отмечается в статье, таковы: экс-президент США Джордж Буш-старший и бывший лидер Франции Николя Саркози не различали мусульман-суннитов и мусульман-шиитов.

Действующий глава США Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а президент Франции Эммануэль Макрон считает заморский департамент Гвиану островом — хотя она расположена в Южной Америке.

В начале сентября президент России Владимир Путин рассказал, что он привык анализировать причины неудач, нежели слагаемые успеха. Об этом глава государства сообщил на встрече с победителями олимпиад школьников 2017-2018 года и их наставниками в Сочи.

«Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов», — передает слова Путина ФАН.

На вопрос о лидерских качествах, которые помогли ему добиться таких высот, президент затруднился ответить. По его словам, он еще не определил для себя конкретные лидерские качества и причины успеха, а, значит, говорить о них публично пока рано.

В 2015 году Путин, говоря о военной кампании в Сирии против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ), рассказал о влиянии на свою политику опыта, полученного в детстве в Ленинграде.

«Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», — подчеркнул президент. Глава государства также заявил, что гордится российскими летчиками, которые принимают участие в операции в Сирии.

В августе 2017 года, обсуждая рыбалку Путина, западные журналисты обратили внимание на физическую форму российского президента. Американская газета The New York Times назвала отдых президента РФ «свежим выступлением боевитого и любящего приключения российского лидера».

Британское издание The Daily Telegraph окрестило Владимира Путина «экшн-мэном», напомнив о якобы высоком уровне загрязнения озера Байкал. Американская телекомпания ABC News тоже назвала президента «героем боевика» и «любителем приключений».

Издание The National пустилось в рассуждения о публичным образе Путина, напоминая, что в 2008 году, будучи главой правительства, он «застрелил сибирского тигра отравленным дротиком» и «спас съемочную группу от жуткого плотоядного хищника». Кроме того, западные СМИ вспомнили поиск греческих амфор в Черном море с аквалангом и семь шайб, которые Путин забил в ворота соперника в хоккейном матче в 2015 году.