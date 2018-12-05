География и КГБ: во Франции нашли секрет успеха Путина

Президент России Владимир Путин хорошо знает географию, поэтому он достиг геополитического успеха, «вмешиваясь в дела других государств» — с такой версией выступила французская газета Le Figaro.

«Сирия, Грузия, Украина... Многие годы вмешательство России в дела других государств было успешным. Такой геополитический успех стал возможен благодаря знаниям Путина в географии — дисциплине, которой на Западе не уделяют должного внимания», — говорится в статье.

Вместе с тем успех Путина французские журналисты называют «аномальным». По их мнению, это связано с советским школьным образованием российского президента и пройденной им в рядах КГБ подготовкой.

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На страницах издания приводится пример: осенью 2017 года на совещании с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым российский президент заметил, что экспорт свинины в Индонезию является «провальной идеей», поскольку население этой страны в большинстве своем — мусульмане, и свинину не едят.

Кроме того, Путин — глава попечительского совета Русского географического общества, отмечается в статье, и порой участвует в собраниях РГО.

При этом лидеры стран Запада уступают Путину в знании географии, заявляют французские журналисты. Причиной тому — невысокая популярность этого предмета в средних школах США и Франции. Больше внимания уделяется экономике и финансам, сообщает НСН.

Примеры плохого знания географии, отмечается в статье, таковы: экс-президент США Джордж Буш-старший и бывший лидер Франции Николя Саркози не различали мусульман-суннитов и мусульман-шиитов.

Действующий глава США Дональд Трамп путает Австрию и Австралию, а президент Франции Эммануэль Макрон считает заморский департамент Гвиану островом — хотя она расположена в Южной Америке.

В начале сентября президент России Владимир Путин рассказал, что он привык анализировать причины неудач, нежели слагаемые успеха. Об этом глава государства сообщил на встрече с победителями олимпиад школьников 2017-2018 года и их наставниками в Сочи.

«Я привык анализировать не то, что меня приводит к успеху, я привык анализировать то, что мне мешает добиваться больших результатов», — передает слова Путина ФАН.

На вопрос о лидерских качествах, которые помогли ему добиться таких высот, президент затруднился ответить. По его словам, он еще не определил для себя конкретные лидерские качества и причины успеха, а, значит, говорить о них публично пока рано.

В 2015 году Путин, говоря о военной кампании в Сирии против боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ, организация запрещена в РФ), рассказал о влиянии на свою политику опыта, полученного в детстве в Ленинграде.

«Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым», — подчеркнул президент. Глава государства также заявил, что гордится российскими летчиками, которые принимают участие в операции в Сирии.

В августе 2017 года, обсуждая рыбалку Путина, западные журналисты обратили внимание на физическую форму российского президента. Американская газета The New York Times назвала отдых президента РФ «свежим выступлением боевитого и любящего приключения российского лидера».

Британское издание The Daily Telegraph окрестило Владимира Путина «экшн-мэном», напомнив о якобы высоком уровне загрязнения озера Байкал. Американская телекомпания ABC News тоже назвала президента «героем боевика» и «любителем приключений».

Издание The National пустилось в рассуждения о публичным образе Путина, напоминая, что в 2008 году, будучи главой правительства, он «застрелил сибирского тигра отравленным дротиком» и «спас съемочную группу от жуткого плотоядного хищника». Кроме того, западные СМИ вспомнили поиск греческих амфор в Черном море с аквалангом и семь шайб, которые Путин забил в ворота соперника в хоккейном матче в 2015 году.