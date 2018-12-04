Киев до обморока доведет: украинская омбудсмен потеряла сознание

Уполномоченная по правам человека Верховной рады Людмила Денисова упала в обморок в ходе выступления президента Украины Петра Порошенко. Инцидент произошел в студии телеканала ICTV в момент, когда Порошенко говорил о реакции международного сообщества на арест Россией украинских кораблей в Керченском проливе. Украинский лидер был вынужден прервать свое выступление. На видео видно, как он и другие присутствующие в студии политики помогли Денисовой подняться на ноги и вывели ее из студии.

«Омбудсмен сейчас работает по 20 часов в сутки, чтобы освободить украинских моряков. <...> Денисова сейчас находится в руках специалистов», — заявил Порошенко и продолжил выступление.

Как сообщает НСН, Киев собирается подать иск в Международный суд ООН в связи с задержанием российскими пограничниками кораблей в районе Керченского пролива.

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Ранее Денисова в своем фейсбуке сообщила, что условия содержания каждого из 21 задержанных украинских моряков в СИЗО «Лефортово» и «Матросской тишине» соответствуют международным стандартам.

«Жалоб и обращений с их [моряков] стороны нет», — отметила Денисова.

Людмила Денисова родилась в Архангельске в 1960 году. С 1980 по 1989 годы работала в Архангельском областном суде. После переехала в относившийся тогда к Украинской ССР Крым, работала юрисконсультом Крымского обкома комсомола, сообщает ФАН.

С 1998 года была министром экономики Автономной республики Крым. В 2007 году стала министром труда и социальной политики Украины в составе правительства Юлии Тимошенко. После вернулась на эту должность в 2014 году при Арсении Яценюке. На пост уполномоченной по правам человека была назначена в марте 2018 года. По итогам совместной работы уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала свою украинскую коллегу «недоговороспособной».

Сейчас Денисова занимается судьбой украинских военных моряков. Напомним, неделей ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца — до 25 января 2019 года — всех украинских моряков и капитанов судов, схваченных в Керченском проливе при незаконном пересечении российской границы. Суд учел тяжесть инкриминируемого деяния, а также обстоятельство, что фигуранты могут скрыться от следствия при иной мере пресечения.

За пару дней до этого капитан третьего ранга ВМС Украины Владимир Лесовой, задержанный в Керченском проливе за нарушение государственной границы России, признался на допросе в сознательной провокации.

«На борту были стрелковое оружие и пулеметы с боекомплектами. <...> Осознавал, что действия украинских судов носят провокационный характер. Запросы российских пограничников по УКВ-радиостанции игнорировал намеренно», — заявил украинский морской офицер. По словам Лесового, он выполнял приказ командования — осуществить переброску кораблей из Одессы в Мариуполь.

Второй задержанный — член экипажа судна «Никополь» ВМС Украины Андрей Драч. По данным ФСБ, он является оперативником 7-го управления военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). По словам Драча, российские пограничники неоднократно предупреждали украинских моряков, что они зашли в территориальные воды Российской Федерации, и требовали их покинуть.

Инцидент произошел утром воскресенья, 25 ноября, у берегов Крыма. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир вышли из Одессы в направлении Мариуполя и вошли в территориальные воды России.

В 50 км к югу от Судака российские пограничники после продолжительных требований остановиться, решительно пресекли попытки украинских моряков нарушить границу РФ. Пограничный корабль «Дон» совершил морской таран рейдового буксира ВМС Украины. «Дон» врезался в украинское судно с правого борта. В результате морского тарана был поврежден главный двигатель украинского корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

Некоторое время спустя уже в Керченском заливе к югу от Крымского моста ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В Госпогрануправлении ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву.

Тем временем, страны «большой семерки» (G7) в совместном заявлении по событиям в Керченском проливе призвали Россию и Украину к прекращению эскалации.

Страны выразили крайнюю обеспокоенность «действиями России в районе Керченского пролива». Они также призвали Россию отпустить задержанных украинских моряков. «Нет оправдания использованию военной силы Россией против украинских кораблей и моряков», — отмечается в заявлении.

Москва, в свою очередь, обвиняет власти Украины в сознательной провокации. В качестве подтверждения российские власти ссылаются на обнаруженные приказы Службы безопасности Украины «идти на провокацию и прорываться в Азовское море».

Напомним, Киев отказывается признавать Крым российским, хотя полуостров вошел в состав России на правах субъекта федерации в 2014 году по итогам общенародного референдума. Территориальные воды вокруг полуострова теперь тоже относятся к РФ. Однако страны Запада — в первую очередь, члены G7 — не признают суверенитета России над Крымом и считают его «оккупированным». При этом в поддержку воссоединения проголосовали более 90% населения полуострова.