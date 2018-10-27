«Россия готовится к войне, а США готовят войну»

Представитель МИД России Андрей Белоусов обвинил США в готовности развязать войну. По словам дипломата, Москва видит намерения Вашингтона и будет защищать свои интересы в этом возможном противостоянии. В частности, отметил Белоусов, о подготовке Штатов к настоящей войне говорит тот факт, что страна готова выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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«У нас есть серьезные отличия от США. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что Россия готова защищать свою территориальную целостность, принципы и людей.

В ходе заседания ООН Россия вынесла на рассмотрение проект резолюции о ДРСМД. Однако Первый комитет Генассамблеи ООН его отклонил, поскольку 55 стран-участниц проголосовали против российской инициативы. Среди них: США, Великобритания, Канада, Аргентина, Греция, Франция и Украина. За высказалось 31 государство, еще 54 — воздержались.

Белоусов по итогам заседания заявил, что ему непонятна позиция стран, проголосовавших против или воздержавшихся. Большинство воздержавшихся стран являются сторонниками ядерного разоружения, а значительная часть стран, которые проголосовали против, обычно выступают за сохранение ДРСМД, отметил дипломат.

«Российская Федерация пыталась направить серьезный сигнал политическим кругам США об опасности того курса, который был выбран нынешней администрацией. Мы полагали, что такая инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими силами, в том числе находящимися здесь, в зале. Должен констатировать, что наш расчет не оправдался», — отметил он.

Отказ комитета внести на рассмотрение проект российской резолюции может в ближайшем времени серьезно сказаться на безопасности мира, полагает Белоусов. По его словам, если США выйдут из договора и начнут наращивание своего ядерного потенциала, это создаст новую реальность и поставит мир в крайне опасное положение.

«…и те процедурные вопросы, из-за которых мы здесь два дня ломаем копья, нам покажутся настолько мизерными и настолько незначительными, что мы еще пожалеем о принятом сегодня решении», — резюмировал Белоусов.

При этом Россия продолжит сотрудничать с государствами, которые разделяют ее точку зрения, чтобы убедить США все-таки занять конструктивную позицию, остаться в ДРМСД и воздержаться от наращивания ядерного потенциала.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока другие государства «не придут в чувства». Это особенно относится к России и Китаю, подчеркнул политик.

Трамп заявил, что склонен «покинуть тридцатилетний договор», и возложил ответственность за это решение на Россию, которая, по словам президента, несколько лет нарушала эти правила. При этом, отметил он, Штаты готовы оставаться в ДРСМД, если Россия и Китай сядут за стол переговоров.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер пояснил, что решение Генеральной Ассамблеи ООН не вносить на рассмотрение российский проект резолюции по ДРСМД говорит о том, что США имеют большое влияние на некоторые страны ООН.

Эксперт напомнил, что США уже заявляли о своем нежелании продлить договор, и в связи с этим страны, зависящие от Штатов, также проголосовали против.

Брутер также считает, что США скорее всего действительно покинут договор, и тогда этот документ перестанет действовать, «по крайней мере в его нынешнем виде».

Он также отметил, что американская сторона сделает все возможное, чтобы помешать России привлечь ООН к решению вопроса по ДРСМД.

«Относительно желания России задействовать механизм ООН: США постараются сделать так, чтобы это не удалось. И любые международные механизмы, которые можно привлечь в таком случае, будут блокированы со стороны Запада. Штаты сделают все возможное, чтобы никаких таких резолюций ни в коем случае не было. Конечно, по результатам голосования мы видим, что ООН не полностью на стороне США, но это ничего не меняет», — приводит слова эксперта RT.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Согласно документу обе стороны обязались ликвидировать все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Государства также отказались от дальнейшего производства и испытаний таких ракет.