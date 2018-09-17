Верю президенту: Песков о связи «отравителей» Скрипалей с Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не верит в то, что Александр Петров и Руслан Боширов связаны с Минобороны РФ. Ранее некоторые СМИ, ссылаясь на данные базы ФМС, писали о возможной связи Петрова и Боширова со спецслужбами. В частности, сообщалось, что паспортные данные мужчин якобы засекречены, а телефон, указанный в анкете Петрова, соответствует контактам Минобороны.

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Песков, комментируя информацию, заявил, что доверяет словам президента РФ Владимира Путина о непричастности российских граждан к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

«Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация разного характера», — пояснил пресс-секретарь.

Напомним, что 14 сентября ряд СМИ, в том числе британский проект Bellingcat, опубликовал копии служебных документов Федеральной миграционной службы России с заявлением о выдаче нового паспорта на имя Александра Петрова.

Документ содержит имя, дату рождения, имена родителей и место прописки Петрова Александра Евгеньевича. На бумаге также стоит печать «сведений не давать» с кодом 195-79-66 и сделанная от руки пометка «есть письмо С.С.».

Русская служба «Би-би-си», ссылаясь на источник, работавший ранее в ФМС, сообщила, что подобные штампы ставят сотрудникам спецслужб и высокопоставленным чиновникам, чтобы ФМС не выдавала их персональные данные судебным приставам и другим службам. При этом другой источник издания, занимавшийся выдачей паспортов, пояснил, что заявления на паспорт от спецслужб не проходят через рядовых сотрудников, а хранятся в отдельных сейфах и кабинетах, поэтому подобные печати им могут быть просто не нужны.

СМИ также сообщило, что не может подтвердить подлинность документов.

О возможной связи Петрова и Боширова с Минобороны заговорили после того, как несколько иностранных журналистов позвонили по номеру, указанному в анкете Александра Петрова.

Так, журналист американской телекомпании ABC Патрик Ривелл и корреспондент британской газеты Independent Оливер Кэролл в ночь на 15 сентября позвонили по номеру (они делали это по отдельности). Им обоим якобы ответили, что они попали в Министерство обороны. Кэролл спросил, работает ли в ведомстве Александр Петров, после чего его собеседник положил трубку. Оба корреспондента рассказали о своих звонках в твиттере.

Публикацию анкеты Петрова на сайте Billingcat прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала на нестыковки в версии Лондона о причастности Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери.

«Базу ФМС только сегодня взломали? Про Петрова и Боширова Лондон объявил давно. Еще раньше их начали подозревать. И все это время никаких «баз данных» не было? Нет, не было. Потому что было другое направление мысли: таких людей вообще нет. Именно это и заявила британская полиция, когда опубликовала их фотографии. А тут люди нашлись», — написала представитель ведомства в фейсбуке.

Захарова также подчеркнула, что доказательств причастности «подозреваемых» к инциденту в Солсбери так и не было предоставлено.

В своем посте она задалась вопросом, «почему «Беллингкэту» легче за ночь «взломать базу данных ФМС», чем раздобыть хоть одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению?»

По ее мнению, вызывает подозрение тот факт, что ранее Bellingcat не публиковал никаких доказательств причастности Петрова и Боширова к инциденту в Солсбери: фотографий, скриншотов, видео.

Российский президент также опроверг причастность обвиняемых Лондоном граждан РФ к инциденту в Солсбери. На полях Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что российские спецслужбы нашли Петрова и Боширова и убедились в том, что они являются гражданскими лицами.

Напомним, в начале сентября Лондон заявил, что покушение на жизни экс-полковника ГРУ и его дочери совершили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британская сторона утверждает, что в начале марта именно они нанесли нервно-паралитическое вещество «Новичок» на входную дверь дома Скрипалей.

Тогда же были опубликованы их фотографии и снимки с камер наблюдения, по которым полиция установила маршрут перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери.

Британские власти добавили, что «Петров» и «Боширов» — возможно, не настоящие имена подозреваемых, хотя в страну они въехали по действительным российским паспортам. Предоставить Москве отпечатки пальцев подозреваемых, паспортные данные или другую информацию в Великобритании отказались.

12 сентября подозреваемые Лондоном дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян.

В ходе беседы Петров и Боширов подтвердили свои имена и сообщили, что именно они изображены на кадрах, опубликованных британской стороной. Мужчины рассказали, что в Солсбери приехали исключительно в туристических целях.

На вопрос, было ли у них с собой во время поездки в Великобританию отравляющее вещество, россияне ответили отрицательно. Также мужчины отвергли предположения, что они везли в Великобританию духи Nina Ricci. Именно флакон из-под этого парфюма Лондон называет вещественным доказательством преступления. По мнению следователей, в нем якобы находился нервно-паралитический агент «Новичок».

Боширов подчеркнул, что если бы у них с собой был флакон женских духов, у таможенников при досмотре возникли бы подозрения, «зачем у мужчины в багаже лежат женские духи».

Также они рассказали о роде своей деятельности и опровергли сообщения об их причастности к ГРУ. По словам Петрова и Баширова, они — «предприниматели средней руки». «Просто если мы сейчас расскажем о нашем бизнесе, пострадают люди, с которыми мы работаем. Если вкратце, это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания», — заявил Петров.

Мужчины затруднились объяснить, почему на снимках с видеокамер аэропорта «Гатвик» они запечатлены в одном и том же месте в одно и то же время. «Я думаю, это надо у них [британских правоохранителей] спросить. Мы прошли вместе — через одного таможенника. По коридору мы также шли вместе. Мы всегда вместе», — заявил Боширов.