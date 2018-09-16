«Доктор Новичок»: новые фигуранты в деле Скрипалей

Спецслужбы Великобритании объявили в розыск двух новых фигурантов дела Скрипалей, якобы помогавших основным подозреваемым — Александру Петрову и Руслану Боширову – выполнить задание. Об этом сообщает издание Sunday Mirror со ссылкой на источники в правительстве Соединенного королевства.

«Петров и Боширов могли встретиться с куратором, работавшим в посольстве [России], а еще один фигурант — врач, он мог контролировать всю операцию, чтобы удостовериться, что они не отравятся сами», — заявил один из собеседников издания. Он уже получил от британских журналистов прозвище «Доктор Новичок» в честь яда, использованного при отравлении Скрипалей.

«Агенты ГРУ» Петров и Боширов могли встретиться с другими подозреваемыми уже после того, как они зарегистрировались в гостинице City Stay Hotel в Лондоне, сообщает ФАН.

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Отметим, что британские газеты уже несколько раз публиковали недостоверную информацию и «утки» по солсберийскому инциденту. К примеру, The Mirror сообщала, что «отравители» действовали вместе со спецгруппой «чистильщиков», уничтожавших улики. Эти сведения не подтвердились, равно как и информация газеты Daily Mail о том, что главной подозреваемой была женщина.

Таблоид The Sun сообщал, что Петрова и Боширова уже нет в живых, а яд «Новичок» был произведен в секретной лаборатории Службы внешней разведки в московском Ясенево. Одновременно с этим The Times заявила, что боевое отравляющее вещество было изготовлено в военной научно-исследовательской лаборатории на базе Шиханы в Саратовской области, что было опровергнуто российскими властями.

Как сообщает издание The Telegraph, интервью Петрова и Боширова стало для них «наказанием» за провал операции, полагают власти Британии. По данным газеты, российские спецслужбы обвиняют коллег из ГРУ в том, что они «перешли черту», якобы выполняя задание в Солсбери.

Как утверждает The Telegraph, спецслужбы «наказали» Петрова и Боширова за оставленные «следы». Так, подозреваемые Великобританией пользовались общественным транспортом, попали на записи камер видеонаблюдения, а также не уничтожили флакон духов Nina Ricci, в котором якобы находился нервно-паралитический яд «Новичок».

«Дипломат» и «врач» не единственные новые фигуранты скандала вокруг отравления в Солсбери. Швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландское издание NRC Handelblad сообщили в пятницу, 14 сентября, что

правоохранительные органы Королевства Нидерландов при помощи британских спецслужб арестовали весной 2018 года двух российских граждан, которые якобы собирались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

В материале NRC сообщается, что аресты российских агентов и шпионов стали результатом сотрудничества различных европейских спецслужб. Кроме того, по данным голландских правоохранителей, россияне располагали спецоборудованием для взлома компьютерной системы лаборатории в Шпице и «работали на ГРУ».

При этом неизвестно, состоялся ли суд над раскрытыми «шпионами» и какие обвинения в этом случае им могли быть предъявлены.

Отметим, что лаборатория в Шпице занималась изучением образцов химических веществ, применявшихся в химических атаках в Сирии, а также исследовала состав и происхождение боевого отравляющего вещества «Новичок», которым были отравлены в британском Солсбери экс-полковник ГРУ и агент SIS Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В отравлении Скотланд-Ярд подозревает двух россиян — Руслана Боширова и Александра Петрова. 5 сентября Лондон опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению. Были также обнародованы кадры с камер видеонаблюдения, по которым следователи отследили перемещения подозреваемых.

Судя по снимкам, 2 марта в 16.22 по Гринвичу Петров и Боширов прибыли в аэропорт Гэтвик в Западном Сассексе. Утром 4 марта камера на железнодорожной станции в Солсбери зафиксировала, как двое мужчин покидают здание вокзала. Позже они были замечены на Уилтон роуд в Солсбери — буквально за несколько минут до отравления Скрипалей. В тот же день Боширов и Петров отправились в Лондон и в последний раз попали в объективы камер наблюдения уже в столичном аэропорту Хитроу, улетев в Москву.

На нестыковки в материалах Скотланд-Ярда уже 6 сентября указала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что на кадрах, сделанных в аэропорту Гэтвик, показано, что оба подозреваемых проходят мимо камеры одновременно — в 16:22:43. По словам Захаровой, это наводит на мысль о том, что время съемки было попросту наложено на скриншоты, сообщает НСН.