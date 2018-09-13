«Особые обстоятельства»: Россия устроит демарш в Госдепе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия проведет демарш в Госдепартаменте США из-за ареста россиянки Марии Бутиной.

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«Проведем новый демарш в Госдепартаменте в связи с инсинуациями американских официальных структур в наш адрес по поводу дела Марии Бутиной», — пообещала Захарова, не уточняя при этом, в чем именно будет заключаться «демарш».

Она также отметила, что Минюст США пытается трактовать консульские визиты к Бутиной как доказательства «особых обстоятельств», которые якобы связывают ее с российскими властями, что является возмутительным для Москвы.

На брифинге в конце августа представитель МИД РФ также требовала от США предъявить доказательства вины арестованной россиянки. Захарова также заявила, что американская сторона должна прекратить оказывать психологическое давление на Бутину и освободить ее.

«Пока министерство юстиции США не представило ни одного, даже косвенного, доказательства вины россиянки», — подчеркнула дипломат.

Россиянку Марию Бутину задержали в июле. Американские власти подозревают ее в работе в качестве иностранного агента без соответствующего разрешения. В случае, если суд признает ее виновной, ей может грозить тюремное заключение сроком до 15 лет. Бутина свою вину отрицает.

Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла о нарушениях в деле «российской шпионки». На днях в российском посольстве в США назвали обнародование документов по делу Бутиной «юридическим оформлением русофобии».

По словам дипломатов, прокуратура США заключила, что Мария Бутина представляет «ценность» для России. Это, в частности, стало причиной отказа перевести Бутину под домашний арест. Судья поддержала отказ в переводе, выразив опасения, что обвиняемая может покинуть Соединенные Штаты, воспользовавшись «связями с российскими спецслужбами».

«Я не могу представить себе сценарий освобождения Бутиной из-под стражи», — заявила судья. Она также предположила, что в этом случае россиянку могут посадить в машину «с дипломатическими номерами», увезти в аэропорт и отправить в Россию.

«Обнародованные накануне суда аргументы американской прокуратуры... достойны подробного разбора для понимания театра абсурда, происходящего вокруг Марии», — говорится в сообщении посольства.

В посольстве также подчеркнули, что Мария Бутина не единственная гражданка РФ, которую посещают дипломаты. Представители дипмиссии заявили, что визиты к удерживаемым в США россиянам вызывают у американской стороны «раздражение», поскольку так дипломаты узнают о «творящихся в американских тюрьмах нарушениях элементарных прав человека».

Например, в конце августа в российском посольстве в США заявили, что в тюрьме на Марию Бутину оказывают давление — ей позволяют покидать камеру только по ночам, из-за чего она не спит с часу до трех ночи. «В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи», — отмечалось в сообщении посольства. Кроме того, Бутину не выводят на свежий воздух.

После одного из визитов к россиянке в посольстве сообщили, что Бутина, пожаловавшись на воспаление ноги, так и не получила необходимой квалифицированной медицинской помощи. Задержанная россиянка также рассказала, что к ней не допустили православного священника.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал с госсекретарем США Майклом Помпео возможность прекратить преследование Марии Бутиной. Речь шла не только о Бутиной, но и об осужденных в США россиянах Константина Ярошенко и Виктора Бута.

«Российский министр призвал незамедлительно прекратить преследование под надуманным предлогом гражданки России М.В.Бутиной, в очередной раз привлек внимание к ситуации с К.В.Ярошенко, В.А.Бутом и другими россиянами, оказавшимися в американских тюрьмах в нарушение процедур, предусматриваемых двусторонним Договором о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1999 г.», — говорится в тексте официального сообщения.

Госсекретарь США, в свою очередь, задал своему российскому коллеге вопрос об осужденном в России украинском режиссере Олеге Сенцове. «Помпео затронул вопрос об отбывающем наказание по обвинению в участии в террористической деятельности Сенцове, на что ему были даны соответствующие разъяснения», — отметили в МИД.