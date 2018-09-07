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Конституционная точка: кто стал врио главы ДНР

Выборы главы ДНР пройдут 11 ноября

Генпрокуратура ДНР назвала незаконным назначение Дмитрия Трапезникова на пост исполняющего обязанности главы республики. Вместо него врио главы ДНР стал Денис Пушилин. Новые выборы в ДНР, а также в ЛНР пройдут 11 ноября.

Назначение советом обороны Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы самопровозглашенной ДНР было незаконным, говорится в заявлении генпрокуратуры Донецкой народной республики. На имя председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина было направлено ведомственное представление, в котором указывается на нелегальный характер назначения и подчеркивается необходимость провести новую процедуру назначения временного главы республики.

Кроме того, генпрокуратура отметила, что необходимо начать подготовку к проведению выборов нового парламента и нового главы ДНР.

Решение о назначении Трапезникова противоречит части 1 статьи 62 конституции ДНР — в случае прекращения полномочий главы республики их временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР. Однако Трапезников не только не был первым зампредом главы совмина — подобной должности вообще не предусмотрено в составе Совета министров ДНР, передает НСН.

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В связи с отсутствием в конституции ДНР прямых норм, регулирующих такую экстраординарную ситуацию, генпрокуратура потребовала от Народного совета назначения врио главы ДНР, а также сформировать Совмин, Центризбирком и создать все условия для выборов. Днем голосования парламентарии назначили 11 ноября 2018 года. В этот же день состоятся выборы в Луганской народной республике.

Врио главы ДНР стал Денис Пушилин. Перед этим Народный совет республики официально снял полномочия главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате теракта.

Денис Пушилин представлял Донецкую народную республику на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. Решение о том, кто станет его преемником на этом посту, пока не принято, заявил Пушилин, уточнив, что этот ситуация прояснится в ближайшее время.

«Сейчас решение не принято, будет принято в самое ближайшее время. Есть много достойных людей, которые могут представлять интересы ДНР на минской площадке», — подчеркнул врио главы ДНР, сообщает ФАН.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва 31 августа. Он и его окружение собирались на поминки по умершему 30 августа народному артисту СССР Иосифу Кобзону в кафе «Сепар» в центре Донецка, неподалеку от резиденции Захарченко.

По данным местных журналистов, безоболочечная бомба была заложена в вывеску над входом в ресторан. На фотографиях кафе до взрыва видно, что на вывеске был изображен чебурашка в военном камуфляже и защитных очках. Взрыв раздался в 17:30 мск, когда в кафе входили Захарченко и его сопровождение. Охранник, шедший перед главой ДНР, погиб сразу же, сам Захарченко был смертельно ранен и скончался в больнице, не приходя в сознание. Спутники политика получили травмы различной степени тяжести.

Власти ДНР назвали этот взрыв терактом, и возложили ответственность на власти Украины и диверсантов. Президент России Владимир Путин после гибели Захарченко заявил, что те, кто убил главу Донецкой народной республики, не хотят мирным способом решать донбасский конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что гибель Захарченко в результате покушения является провокацией, направленной на срыв выполнения минских договоренностей, которые «и так не выполнялись киевскими властями».

О провокационном характере убийства Захарченко ранее заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что в данный момент непонятно, кто именно несет ответственность за убийство главы ДНР, его охранника и нанесение увечий его спутникам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что у нее есть «ощущение и понимание» о заказчиках покушения на Захарченко — в нем могли быть заинтересованы некие «политические силы в Киеве». Захарова отметила, что они начали «вакханалию радости» после гибели теперь уже экс-главы ДНР.

При этом официальный представитель подчеркнула, что установить заказчиков и исполнителей покушения на Захарченко должно следствие. Сейчас вместе с силовиками ДНР на территории самопровозглашенной республики работают сотрудники российской ФСБ.