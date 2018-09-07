Конституционная точка: кто стал врио главы ДНР

Назначение советом обороны Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы самопровозглашенной ДНР было незаконным, говорится в заявлении генпрокуратуры Донецкой народной республики. На имя председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина было направлено ведомственное представление, в котором указывается на нелегальный характер назначения и подчеркивается необходимость провести новую процедуру назначения временного главы республики.

Кроме того, генпрокуратура отметила, что необходимо начать подготовку к проведению выборов нового парламента и нового главы ДНР.

Решение о назначении Трапезникова противоречит части 1 статьи 62 конституции ДНР — в случае прекращения полномочий главы республики их временно исполняет первый заместитель председателя Совета министров ДНР. Однако Трапезников не только не был первым зампредом главы совмина — подобной должности вообще не предусмотрено в составе Совета министров ДНР, передает НСН.

Реклама

В связи с отсутствием в конституции ДНР прямых норм, регулирующих такую экстраординарную ситуацию, генпрокуратура потребовала от Народного совета назначения врио главы ДНР, а также сформировать Совмин, Центризбирком и создать все условия для выборов. Днем голосования парламентарии назначили 11 ноября 2018 года. В этот же день состоятся выборы в Луганской народной республике.

Врио главы ДНР стал Денис Пушилин. Перед этим Народный совет республики официально снял полномочия главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в результате теракта.

Денис Пушилин представлял Донецкую народную республику на переговорах в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. Решение о том, кто станет его преемником на этом посту, пока не принято, заявил Пушилин, уточнив, что этот ситуация прояснится в ближайшее время.

«Сейчас решение не принято, будет принято в самое ближайшее время. Есть много достойных людей, которые могут представлять интересы ДНР на минской площадке», — подчеркнул врио главы ДНР, сообщает ФАН.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва 31 августа. Он и его окружение собирались на поминки по умершему 30 августа народному артисту СССР Иосифу Кобзону в кафе «Сепар» в центре Донецка, неподалеку от резиденции Захарченко.

По данным местных журналистов, безоболочечная бомба была заложена в вывеску над входом в ресторан. На фотографиях кафе до взрыва видно, что на вывеске был изображен чебурашка в военном камуфляже и защитных очках. Взрыв раздался в 17:30 мск, когда в кафе входили Захарченко и его сопровождение. Охранник, шедший перед главой ДНР, погиб сразу же, сам Захарченко был смертельно ранен и скончался в больнице, не приходя в сознание. Спутники политика получили травмы различной степени тяжести.

Власти ДНР назвали этот взрыв терактом, и возложили ответственность на власти Украины и диверсантов. Президент России Владимир Путин после гибели Захарченко заявил, что те, кто убил главу Донецкой народной республики, не хотят мирным способом решать донбасский конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что гибель Захарченко в результате покушения является провокацией, направленной на срыв выполнения минских договоренностей, которые «и так не выполнялись киевскими властями».

О провокационном характере убийства Захарченко ранее заявил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он напомнил, что в данный момент непонятно, кто именно несет ответственность за убийство главы ДНР, его охранника и нанесение увечий его спутникам.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова во время брифинга заявила, что у нее есть «ощущение и понимание» о заказчиках покушения на Захарченко — в нем могли быть заинтересованы некие «политические силы в Киеве». Захарова отметила, что они начали «вакханалию радости» после гибели теперь уже экс-главы ДНР.

При этом официальный представитель подчеркнула, что установить заказчиков и исполнителей покушения на Захарченко должно следствие. Сейчас вместе с силовиками ДНР на территории самопровозглашенной республики работают сотрудники российской ФСБ.