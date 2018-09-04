Без извинений: Кремль надолго запомнит Джонсона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Лондон так и не принес извинений за резкие слова экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в адрес российского лидера Владимира Путина.

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Так Песков прокомментировал слова главы ВТБ Андрея Костина, который нелестно высказался о Борисе Джонсоне, выступая на церемонии открытия учебного года в МГИМО.

В своей речи Костин похвалил главу МИД России Сергея Лаврова и сравнил его с британским министром иностранных дел Джонсоном. Сравнение было не в пользу последнего. Отмечая работу Лаврова, глава ВТБ заявил, что России «крайне повезло» с таким главой внешнеполитического ведомства, поскольку он «в меру жесткий, в меру гибкий, умный, спокойный».

После он негативно отозвался о западных коллегах Лаврова. «Посмотрите, извините меня, посмотрите на уродов, которые есть на Западе, какой-нибудь Джонсон и прочее», — сказал Костин. Слова банкира встретили аплодисментами.

Глава ВТБ сразу оговорился, что англичане «вообще-то хорошие и умные люди»: «… я очень много с ними сам прожил, но иной раз смотришь и думаешь, что ж такое-то происходит? А смотришь на нашего министра, и душа радуется».

Позднее пресс-служба банка опубликовала заявление, в котором Костин принес извинения за свое «эмоциональное высказывание». Он заверил, что его резкие слова «вызваны глубоким разочарованием от кризиса в отношениях между нашими странами».

Деятельность Джонсона на посту главы МИД Великобритании пришлась на период значительного ухудшения отношений, отметили в банке. При этом в пресс-службе признали, что это не должно было являться основанием для грубых публичных высказываний. «Костин приносит Борису Джонсону свои искренние извинения», — сказано в сообщении.

4 сентября Дмитрия Пескова спросили, не усугубят ли слова Костина кризис в двухсторонних отношениях, обратили ли в Кремле внимание на такие высказывания и могут ли последовать этические рекомендации.

Пресс-секретарь президента присоединился к «высокой оценке министра иностранных дел Лаврова», и заявил, что Кремль не будет комментировать другие высказывания руководителя банка. При этом он напомнил, что Костин уже извинился за свои слова перед Борисом Джонсоном.

Песков добавил, что в Москве будут долго помнить резкие высказывания из Лондона в адрес Путина, за которыми не последовало извинений.

«Наверное, у нас будут долго оставаться в памяти различные слова, которые говорились представителями руководства Великобритании, в том числе и господином Джонсоном в отношении нашего президента. У нас в этом плане очень хорошая память. Путину никто извинений не приносил», — заключил официальный представитель Кремля.

Российско-британские отношения резко ухудшились после того, как в марте этого года в английском городе Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Вскоре Лондон заявил, что Скрипали были атакованы нервно-паралитическим веществом «Новичок», и бездоказательно обвинил в нападении Москву. Российская сторона категорически отрицает эти обвинения.

Еще во время пребывания на посту главы Форин-офиса Джонсон, говоря о «деле Скрипаля», заявил, что доказательства причастности Москвы к инциденту «ошеломляющие». Однако позже глава военной лаборатории Портон-Даун, где изучались образцы отравляющего агента, заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь.

Джонсон также заявил, что президент России Владимир Путин якобы лично отдал приказ использовать химоружие на британской территории.

«Мы считаем, что это чрезвычайно вероятно, что это было его решение — приказать использовать нервно-паралитическое вещество на улицах Британии», — сказал Джонсон.

При этом политик не привел доказательств в защиту своей позиции.

Это не единственное одиозное высказывание Джонсона в адрес Владимира Путина. Так, в марте этого года во время выступления в парламенте он заявил, что российский президент якобы использует чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года для укрепления имиджа страны. Он обвинил Путина в агрессивном поведении, а так же в том, что он не считается с мнением международных партнеров.

Тогда глава британского МИД добавил, что представитель Соединенного королевства, отвечающий за безопасность футбольных фанатов во время чемпионата, был выдворен из России. Этот шаг стал зеркальной мерой Москвы в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Великобритании в рамках «дела Скрипаля».