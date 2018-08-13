«Слава Украине» неуместна»

Лозунг украинских националистов «Слава Украине», который по приказу президента страны Петра Порошенко с 24 августа будет являться официальным воинским приветствием, неуместен на современной Украине, считает депутат Верховной роды Вадим Рабинович.

«Я бы с удовольствием говорил эти слова в сильной, мужественной, процветающей Украине. Но когда это внедряют в нашу жизнь те, кто нашу страну свели к совсем другому, — у меня есть сомнения.

Я сижу в Верховной раде, где они первые два года аж вскакивают, гимны поют и так далее. Сейчас поуспокоились уже, потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело — жмет им. Но на самом деле ничего под эти крики для Украины не было [сделано]. Я очень рад буду, когда мы с вами будем говорить «Слава Украине» в процветающей сильной нашей державе», — сказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

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Рабинович, корме того, подчеркнул, что использование данного лозунга не делает из представителей Киева «патриотов».

Ввести слова «Слава Украине» в качестве воинского приветствия предложил президент Украины Петр Порошенко. Это приветствие «Слава Украине! — Героям слава!» — лозунг Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Во время Второй мировой войны УПА воевала против советских войск на стороне фашистской Германии. Тогда солдаты выкрикивали лозунг, поднимая правую руку по аналогии с нацистским приветствием, принятом в Третьем рейхе.

Порошенко заявил, что с 24 августа лозунг «Слава Украине! — Героям слава!» станет официальным приветствием ВСУ. Он отметил, что нововведение одобрили военнослужащие и ветераны операции в Донбассе.

Вместе с тем героизация ОУН-УПА (ОУН, Организация украинских националистов, организация запрещена в России) и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича — вызывает критику со стороны ветеранов Великой Отечественной войны, оппозиционных политиков, многих общественников на Украине. Они отмечают зверства националистов во время войны, например, Волынскую резню — массовые убийства поляков со стороны украинских националистов в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что Порошенко, внедряя приветствие, пытается заручиться поддержкой националистов, которых немало в рядах ВСУ. В 2019 году на Украине пройдут выборы президента.

В то же время Порошенко, проявляя интерес к новым символам страны, обратил на себя внимание прессы из-за незнания старых атрибутов. В частности, недавно в своем фейсбуке он допустил три ошибки, цитируя первую строчку гимна Украины, на что обратила внимание газета «Известия».

«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму будет поднят сине-желтый флаг и будет звучать гордое «Ще не вмерли України ні слава, ні воля», — написал Порошенко.

При этом, отмечают «Известия», официальным текстом гимна является строчка «Ще не вмерла України і слава, і воля».

В свою очередь, украинская армия, которой предстоит освоить новое приветствие в августе, находится в тяжелом состоянии. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил недавно, что Вооруженные силы страны пребывают в крайне плохом состоянии — в финансовом плане и в отношении боевых кондиций.

По словам военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет «Стоят машины, а запчастей нет — ремонтируйте за свои. Лопаты нет — покупай за свои. Какая-то смазка — покупай за свои. Даже с того мизерного денежного обеспечения идут вынужденные поборы», — рассказал экс-глава ведомства.

Также он отметил, что в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество рапортов об увольнении.

Украинский военный флот на данный момент не может противостоять ВМФ России на Черном и Азовском морях, заявили в командовании ВМС Украины. «Мы понимаем, что не достигнем паритета с Черноморским флотом РФ», — говорится в сообщении ведомства в фейсбуке, посвященном перспективам развития военного флота Украины.

В сообщении говорится, что для защиты интересов Киева от так называемой российской угрозы на море необходимо срочно восстановить военный флот страны, однако «для этого не просто очень мало времени, его уже нет — россияне имеют инициативу на море».

Кроме того, в ведомстве признали, что «финансовый ресурс, общее состояние экономики страны, реальные производственные мощности наших оборонных предприятий не позволяют быстро обновить военно-морские силы («быстро» по опыту ведущих морских стран мира — это 20-25 лет)». Кораблестроительная промышленность Украины переживает глубокий кризис, и ее тоже необходимо обновлять, отметили в ведомстве.