Взрыв у посольства США в Пекине: что произошло

Первые подробности взрыва, произошедшего у ворот посольства США в Пекине, появились в китайской прессе. Как сообщает Global Times, инцидент мог оказаться попыткой самосожжения — некая женщина облила себя бензином, после чего подожгла.

На видео с места событий видно, что возле полицейского автомобиля на земле лежит человеческая фигура, завернутая в синее покрывало. Над ней склонились офицеры полиции, и неясно, жив ли лежащий человек и что именно с ним произошло.

У The Mirror другие данные — неизвестный человек попытался метнуть самодельную бомбу в здание визового центра американского посольства, но детонация заряда произошла раньше, и взрыв раздался «практически в руках у злоумышленника».

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Никто из посторонних в результате инцидента не пострадал. Сейчас охрана дипмиссии США усилена, на месте инцидента присутствуют порядка 10 полицейских автомобилей. Сотрудники правоохранительных органов КНР не разрешают очевидцам и журналистам фотографировать место происшествия.

Задымление, возникшее над районом посольства вскоре после взрыва, рассеялось. Визовый центр возобновил свою работу, и

длинная очередь из китайских граждан уже выстроилась возле входа в дипмиссию, желая получить визу на въезд в США.

Как сообщает НСН, эксперты полагают, что произошедший инцидент в Пекине был «какой-то провокацией» на фоне торговой войны между США и КНР.

Посольства США регулярно либо становятся целями нападений, либо же их выбирают для актов самосожжения. Наиболее интенсивные атаки на американские дипломатические миссии происходили в 2012 году в связи со скандалом вокруг фильма-провокации «Невинность мусульман», уничижительно представляющего ислам и пророка Мухаммеда.

Первые антиамериканские выступления состоялись в египетском Каире и ливийском Бенгази, и акции быстро распространились по всему мусульманскому миру. В Каире группа манифестантов-мусульман вскарабкалась на стену посольства и сорвала американский флаг, заменив его на черное знамя. В Египте в результате нападения на дипмиссию США один человек погиб и более двухсот получили ранения различных степеней тяжести.

Более жесткое столкновение произошло в Бенгази. Посольство посреди ночи было обстреляно из гранатометов и стрелкового оружия. В результате вспыхнувшего внутри здания пожара, в огне погиб американский посол Кристофер Стивенс. Кроме того, в бою с исламистами погибли сотрудник отдела по управлению информацией дипломатической службы Шон Смит, частный американский охранник Глен Доэрти, экс-спецназовец ВМС США Тайрон Вудс и десять ливийских полицейских, сообщал ФАН.

Разведка США по итогам этого инцидента предположила, что нападение не было связано с «Невинностью мусульман» и представляло собой заранее и тщательно спланированную акцию.

Посольства Соединенных Штатов оказались под огнем и в других странах. Манифестанты в Тунисе перелезли через забор посольства США и подожгли деревья на его территории. По данным правительственных источников, по меньшей мере четыре человека были убиты и 46 человек получили ранения во время акций протеста в Тунисе 15 сентября 2012 года.

Тем не менее, нападавшие на американские дипломатические миссии мусульмане не сжигали себя. Учитывая, что инцидент 26 июля 2018 года произошел в Китае, стоит помнить о традиционной «китайской мести» — методе борьбы с врагом с помощью нанесения ущерба, в том числе и смертельных увечий, самому себе.

Согласно популярной легенде, бедный китайский крестьянин, не имея никакой другой возможности отомстить своему богатому обидчику, убил себя у того под окном.

Самосожжение как метод социального протеста практикуется среди тибетского населения КНР, отстаивающего независимость Тибета от китайских властей. Массовые самосожжения тибетских буддистов начались в 2009 году. За три года более 50 тибетцев прибегли к этой форме протеста. Власти Китая считают такую форму протеста терроризмом и в качестве ответной меры периодически закрывают Тибет для въезда иностранцев. В последний раз Тибет закрыли осенью 2012 года на фоне двух самосожжений в Лхасе, тибетской столице.

Наиболее резонансной акцией подобного рода стало самосожжение буддийского монаха Тхить Куанг Дыка, 11 июня 1963 года облившего себя бензином на оживленном перекрестке во вьетнамском Сайгоне. Это самосожжение было запечатлено фотографом Малкольмом Брауном, получившим впоследствии Пулитцеровскую премию за снимок. Протест Тхить Куанг Дыка был связан с преследованиями буддистов, которые проводились властями Южного Вьетнама в начале 1960-х годов.

Президент США Джон Кеннеди сказал тогда, что «газетная фотография не вызывала столь сильного волнения по всему миру еще ни разу».