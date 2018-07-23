Трамп пригрозил Роухани «небывалыми последствиями»

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Ирану «такими последствиями, с которыми [Тегеран] не сталкивался никогда за всю историю», если иранские власти продолжат угрожать США. Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.

По словам Трампа, Америка больше не будет попустительски относиться к «безумным словам, насилию и смерти» в Иране. Кроме того, он призвал иранского президента Хасана Роухани к осторожности.

Накануне, 22 июля, Роухани выступал в Тегеране перед иранскими послами и консулами. Глава Исламской республики Иран призвал США воздержаться от войны с Ираном, и посоветовал Дональду Трампу «не играть с огнем». Он добавил, что иранцы «никогда и никому не будут отбивать поклоны».

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«Американцы должны понять, что мир с Ираном — ключ к миру во всем мире, а война с Ираном — мать всех войн», — заявил президент Ирана. Кроме того, Хасан Роухани раскритиковал агрессивную риторику США в отношении иранской экономики. Он заявил, что остановить экспорт персидской нефти невозможно.

Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что на слова США нельзя полагаться — даже и на письменную подпись. «Полагать, что проблемы страны могут быть решены при помощи переговоров или отношений с США — это явная ошибка», — убежден иранский лидер.

По словам доктора исторических наук, члена Европейского общества иранистов Владимира Юртаева, в ближайшее время может произойти встреча между лидерами США и Ирана. По его словам, сообщает RT, у Трампа уже сложились «устоявшиеся приемы» внешнеполитической работы, и можно предположить, что такое обращение — «проба пера» перед саммитом.

Отношения между Ираном и США в последнее время накалились из-за ситуации вокруг Ормузского пролива. Тегеран планирует закрыть пролив, являющийся ключевым пунктом для транзита нефти в районе Персидского залива — через него проходит 90% поставок нефтепродуктов в регионе и 1/5 от всего объема мирового нефтяного рынка.

С угрозой перекрыть пролив выступил Корпус стражей исламской революции, выражая несогласие с анти-иранскими санкциями США. В ответ на это Пентагон подчеркнул, что вооруженные силы США готовы будут обеспечить свободу судоходства в этом стратегически важном регионе.

Ормузский пролив неоднократно становился местом боестолкновений между Ираном и США. Еще в 1988 году Военно-морские силы США в ходе ирано-иракской войны провели однодневную операцию «Богомол» против Ирана. Авианалет был произведен в ответ на подрыв на иранской мине американского фрегата USS Samuel B. Roberts. Американские ВМС потопили иранский фрегат «Саханд» и несколько кораблей меньших классов.

В том же году американский крейсер USS Vincennes ракетой земля-воздух сбил иранский пассажирский самолет Airbus A300, пролетавший над Ормузским заливом. В результате погибли 290 человек — 16 членов экипажа и 274 пассажира, в их числе были и 65 детей. Командование США заявило, что на радаре A300 выглядел как истребитель ВВС Ирана F-14.

Правительство Рональда Рейгана выразило соболезнование и назвало произошедшее ужасной человеческой трагедией, однако правительство США, тем не менее, официально не признало вину и не принесло извинений за случившееся.

Еще один инцидент произошел в 2008 году — пять патрульных катеров Корпуса стражей исламской революции приблизились менее чем на 200 м к трем судам ВМС США, которые, по словам американского командования, находились в тот момент в международных водах. Запись, представленная капитаном одного из американских кораблей, свидетельствует, что катера КСИР угрожали открыть огонь по американцам. В ответ Иран опубликовал видеозапись, на которой имеют место якобы исключительно радиопереговоры в стандартном режиме.

Взаимные угрозы по поводу перекрытия Ормузского пролива вновь зазвучали в 2011 году. Бывший тогда вице-президентом Ирана Мохаммад Реза Рахими раскритиковал экономические санкции США, пригрозив заблокировать пролив. По словам командующего иранскими ВМС адмирала Сайяри, перекрыть Ормуз — легче, чем отнять конфетку у ребенка.

В госдепе США иранскую риторику назвали «пустословием» и попыткой отвлечь мировое сообщество от ядерной программы Тегерана. При этом в Пентагоне отметили, что пятый флот ВМС США, дислоцированный в Персидском заливе, всегда сумеет дать силовой ответ на всякий ультиматум.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заключенного между Вашингтоном, Тегераном, Москвой, Парижем, Берлином и Пекином в 2015 году. Трамп заявил, что это «в интересах США» и потребовал новой сделки, но другие акторы отказались выходить из СВПД.