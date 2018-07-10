«Глупое предложение»: как Порошенко «опечатает» границу с Россией

Необходимо разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую Киевом границу России с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством ЕС в Брюсселе.

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«Я считаю, что единственный путь изменить ситуацию [конфликт в Донбассе] — это запечатать неконтролируемую часть украинско-российской границы и обеспечить выполнение минских соглашений. Москва должна согласиться на размещение под мандатом ООН многонациональной миротворческой операции на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую часть границы с Россией», — заявил Порошенко.

Кроме того, украинский глава в очередной раз выступил с призывом к руководству ЕС «оказывать давление на Россию», а также остановить строительства газопровода «Северный поток — 2», который он считает «экономически невыгодным» для ЕС. Он добавил, что Украина намерена пойти на любые меры, чтобы остановить сооружение газопровода.

При этом глава Европейского совета Дональд Туск на встрече с Порошенко заявил, что ЕС продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины и не признает «аннексию» Крыма и Севастополя.

«Недавно мы расширили список лиц, которым запрещен въезд в Европейский союз. Это произошло после того, как на Крымском полуострове были проведены президентские выборы и было начато строительство керченского (Крымского — «Газета.Ru») моста без согласования с Украиной», — сообщил Туск.

В конце июня этого года Петр Порошенко заявил, что развертывание многонациональной миротворческой миссии в ООН является самым эффективным путем восстановления мира в регионе.

«Предложение по миссии в Донбассе — это и путь к миру, и тест на подлинность намерений Кремля. Если Москва хочет мира, то вот для них шанс продемонстрировать это всему миру», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Экс-депутат Верховной рады и правозащитник Владимир Олейник считает, что Порошенко продолжает настаивать на вводе миротворцев на всю территорию Донбасса от отчаяния. Решить конфликт на востоке страны военным путем невозможно, поскольку украинская армия деморализована и не хочет воевать, поясняет Олейник.

«Порошенко хочет втянуть в эту авантюру международное сообщество — вот и предлагает ввести миротворцев не по линии разграничения, чтобы потом постепенно через «ползучий» вариант взять под контроль всю территорию. Россия говорит: поговорите с Донбассом, с теми, кто там живет — согласны ли они на такой вариант? Донбасс не согласен, а Украина не хочет вести прямые переговоры — вот и тупик. Но Порошенко необходимо потихоньку «подбрасывать поленья», чтобы показывать, мол, только Россия против. Да Россия не против — Россия не видит в этом смысла с точки зрения решения конфликта», — приводит слова Олейника радио Sputnik.

Он также подчеркивает, что без выполнения минских соглашений не может быть и речи о помощи миротворческих сил. По его мнению, есть прямой путь к решению проблемы Донбасса, но Киев не хочет ему следовать.

«Выполнение минских соглашений, изменение конституции, признание республик — это прямой путь к решению вопроса. А если неспособны — уходите. Донбасс только тогда признает следующую власть, когда она будет способна вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР», — считает Олейник.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал глупым предложение Порошенко по «опечатыванию» границы с Россией. Он указал, что эту идею невозможно реализовать на практике, и Порошенко прекрасно это осознает.

Сенатор также обратил внимание на то, что миротворцы могут войти на территорию Донбасса только по обоюдному согласию конфликтующих сторон, а значит, поддержать эту идею должно в том числе руководство ДНР и ЛНР. Кроме того, ООН должна санкционировать ввод миротворческого контингента в Донбасс. Ни одно из этих условий не может быть выполнено в настоящий момент, и украинский президент это понимает, уверен Цеков.

«Гражданская война — это главное условие нахождения Порошенко у власти. Как только война закончится, он не только будет отлучен от власти, я думаю, он будет привлечен к уголовной ответственности за все те деяния, которые были совершены по его приказу, за гибель тысяч украинцев», — заключил Сергей Цеков в беседе с ФАН.

В сентябре 2017 года Москва предложила разместить миротворцев ООН на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Госдепартамент США и украинские власти выступили за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе — на границе с Россией. Кроме того, Киев требует предоставить миротворцам ООН самые широкие полномочия.

Российский МИД, в свою очередь, указал на то, что Москва готова обсуждать ввод миротворцев в Донбасс только в контексте минских договоренностей — сначала провести амнистию, затем ввести в действие закон об особом статусе региона и закрепить эти положения в украинской конституции. Кроме того, согласно минским соглашениям, ввести миротворческую миссию на территорию Донбасса можно только с разрешения ЛНР и ДНР, неоднократно подчеркивали в Кремле.