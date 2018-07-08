Меркель даст армии денег из-за Крыма

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила в своем еженедельном выступлении на радио, что оборонные бюджеты стран-участниц НАТО должны быть увеличены из-за вооруженного конфликта в Донбассе.

Меркель подчеркнула, что к увеличению военных трат НАТО подталкивает своими действиями Россия, по мнению немецкого канцлера, несущая ответственность за войну на юго-востоке Украины и «аннексию» Крыма.

Крым, напомним, вошел в состав России на правах субъекта федерации; его статус закреплен в Конституции РФ. Решение о воссоединении полуострова с Россией приняли сами крымчане: почти 96% избирателей на общенародном референдуме поддержали возвращение Крыма на Родину.

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Канцлер ФРГ отметила, что встающие перед НАТО проблемы существенно изменились за последние несколько лет, и сейчас «есть необходимость сосредоточиться на защите альянса». Обеспечить же подобную защиту от «российской агрессии» может лишь усиление военного присутствия НАТО в странах Восточной Европы, заявила Меркель. Отметим также, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель отметил, что для улучшения «трудных отношений» с Россией необходимо вести диалог.

Напомним, что ранее источник РИА «Новости» в дипломатических сферах Евросоюза заявил, что США могут пригрозить Германии выводом 35 тыс. своих военнослужащих с баз на немецкой территории. Этот шаг может быть предпринят администрацией Дональда Трампа в том случае, если германское правительство не захочет увеличивать расходы на оборону.

Саммит НАТО должен пройти в Брюсселе с 11 по 12 июля. На нем президент США Дональд Трамп открыто должен потребовать от союзников по Североатлантическому альянсу повысить расходы на оборону до 2% от ВВП и взять на себя дополнительные обязательства.

Данное решение было принято членами НАТО на саммите в Бухаресте еще в 2014 году, однако выполнять его участники альянса не спешат. Вашингтон настаивает на имплементации взятых на себя обязательств. В противном случае Штаты могут значительно сократить свое участие в общих для всего альянса программах по обеспечению безопасности в Европе.

Германия уже готова пойти на повышение военных расходов, но постепенно. Меркель еще в середине июня говорила, что Берлин не будет спешить, но будет тратить больше: к 2019-му году бюджет Бундесвера и других сил ФРГ вырастет до 1,34% от ВВП, а к 2025 году — до 1,5% ВВП.

По данным источников газеты The Washington Post, в Пентагоне начали анализировать стоимость и последствия вывода из Германии американских войск. Это исследование издержек началось на фоне ухудшения отношений между ФРГ и США, отметил один из собеседников издания.

На встрече со своими военными советниками, отмечается в публикации, президент США Дональд Трамп был поражен размерами американского контингента в Европе, а также пожаловался на то, что Штаты берут на себя основную ношу альянса.

Сейчас в Европе дислоцированы порядка 60 тыс. военнослужащих ВС США разных родов войск. Военные базы американской армии находятся в Германии (там они возникли после окончания Второй Мировой войны), а также в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Италии.

Вопросы расходов на оборону — а это миллиарды долларов США — крайне волнуют американские власти. Как сообщает НСН, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил лидерам стран-участниц НАТО письма, в которых выразил разочарование тем, что некоторые страны не собираются повышать расходы на оборону.

По данным газеты The New York Times, письма были разосланы в прошлом месяце по европейским столицам: в Лондон, Берлин, Брюссель, Париж и Осло, а также в канадскую Оттаву.

В своем письме к Меркель Трамп отметил, что недостаточные оборонные бюджеты негативно сказываются на безопасности НАТО, а также провоцируют союзников альянса не выполнять обещания по увеличению расходов на оборону, находя «пример для подражания» в отказавшихся странах, передает ФАН.

По данным Deutsche Welle, на 2016 год расходы США на оборону были самыми высокими в мире: $565 млрд ежегодно, или 3,1% ВВП. На втором месте находится Российская Федерация — Москва тратит на армию $60,2 млрд в год, или 4,7% от ВВП страны.

Германия на 2016 год тратила на содержание вооруженных сил $36,39 млрд — это 1,2% от валового внутреннего продукта ФРГ. Это 11% от всех расходов германского бюджета.

Отношения России и НАТО далеки от идеальных, и стороны регулярно обвиняют друг друга в агрессии и наступательных намерениях. Россия критикует систему противоракетной обороны США, развернутой в Восточной Европе в рамках помощи НАТО, а Запад постоянно говорит о «русской агрессии» в отношении Украины и стран Прибалтики.