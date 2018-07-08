Чистки в Турции: уволены 18 тыс. служащих

В Турции 18 632 человек были уволены с государственной службы правительственным указом. По данным агентства Anadolu, «имеющий силу закона указ» был официально опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete. Данная мера была предпринята турецкими властями в рамках режима ЧП после провалившейся летом 2016 года попытки госпереворота.

Самое значительное увольнение коснулось Главного управления безопасности — там потеряли должности порядка 9 тыс. сотрудников. Кроме того, из турецкой жандармерии были уволены 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава.

Вооруженные силы Турции также попали под массовые увольнения — более 3 тыс. военных были отправлены в отставку. Кроме того, из рядов военно-морских сил были уволены 1126 офицеров и мичманов, а из военно-воздушных сил Анкара уволила почти 2 тыс. военнослужащих.

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Министерство юстиции тоже попало «под гребенку»: оттуда уволены 1052 чиновника различных рангов. Кроме того, у четырех глав исполнительной власти и четырех заместителей губернаторов были отозваны полномочия. Правительственный указ ударил и по прессе — закрыты три газеты, один телеканал и 12 неправительственных организаций. Наконец, были уволены 199 академиков турецкой Академии наук.

Все уволенные лишаются льгот и привилегий государственных служащих, а также права работать в любых государственных структурах.

В ходе «чистки рядов», проводимой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с июля 2016 года, с работы в госучреждениях были уволены сотни тысяч людей, вина которых сводится к тому, что они подозреваются в сочувствии известному проповеднику Фетуллаху Гюлену, обвиняемого Эрдоганом в организации попытки госпереворота.

В январе турецкие силы безопасности провели спецоперацию по задержанию 31 офицера вооруженных сил Турции, подозреваемого в связях с ФЕТО — «Террористической организацией фетхуллахистов». За месяц до этого, в декабре 2017 года, власти Турции уволили по подозрению в связях с ФЕТО более 2,7 тыс. служащих различных министерств и ведомств, среди которых были 637 военнослужащих и более 400 сотрудников Главного управления жандармерии.

Сам Фетхуллах Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота. Находящийся в США духовный лидер заявил, что не исключает возможности инсценировки путча самим Эрдоганом. В ответ на запрос Минюста Турции к США о его экстрадиции проповедник заявил о готовности вернуться на родину, если американское правительство примет решение о выдаче при международном расследовании попытки переворота.

Напомним, что 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров турецкой армии предприняла попытку госпереворота и свержения правительства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ночью и утром 16 июля в столице страны Анкаре истребители F-16 турецких ВВС нанесли авиаудары по президентскому дворцу и зданию парламента в момент заседания депутатов. В тот же день здание штурмовал отряд танков.

Одновременно путчисты взяли под свой контроль международные аэропорты в Стамбуле и Анкаре, а также мосты через Босфорский пролив в Стамбуле, здание правящей партии в столице, различные госучреждения и главные офисы телекомпаний.

Ряд СМИ сообщал о пожаре в здании Национальной разведывательной организации. В своем телеобращении к народу мятежники заявили, что Генеральный штаб вооруженных сил взял власть в стране в свои руки, а турецкое руководство отстранено от власти. Путчисты объявили военное положение и комендантский час, сообщает НСН.

Президент Эрдоган смог выйти в эфир с помощью одной из незахваченных на тот момент телевизионных компаний и заявить о незаконности военного переворота, призвав своих сторонников выйти на улицы городов для противодействия путчистам. В результате крупнейшие города Турции оказались охвачены насилием, и толпы лоялистов вступили в противостояние с мятежными военными.

В результате столкновений погибли 240 человек, из них — более сотни путчистов и примерно столько же сторонников властей.

7 июля избранный президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после церемонии его инаугурации страна вступит в новую эпоху развития. «Мы значительно продвинем страну вперед, решая структурные проблемы нашей экономики, начиная с дефицита платежного баланса, инфляции и высоких процентных ставок», — подчеркнул переизбранный турецкий лидер.

По словам Эрдогана, после церемонии пройдут «грандиозные» мероприятия, в которых примут участие главы сразу 22 государств и премьер-министры 17 стран.

В заявлении турецкого главы отмечается, что ряд государств будет представлен на уровне вице-президентов и спикеров парламентов. Как сообщает ФАН, от Российской Федерации на церемонии должен присутствовать премьер-министр Дмитрий Медведев.