Украинский депутат обвинил Россию в краже названия

Депутат Верховной рады от партии «Свобода» Андрей Ильенко обвинил Россию в краже названия страны. С таким заявлением нардеп выступил в эфире украинского телеканала «112».

По версии Ильенко, что до Петра I Русское Царство называлось Московией, а на Украине находилась «настоящая» Русь.

Российская Империя, по мнению депутата, возникла лишь после того, как «украла [украинские] название и историю», сообщает НСН.

Реклама

С таким заявлением украинский парламентарий выступил после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении российским воинским частям почетных наименований в честь мест воинской славы — операций РККА времен Великой Отечественной войны.

В числе освобожденных советскими войсками городов были и украинские, равно как и ряд военных операций назывался по местности, где они разворачивались. Поэтому некоторым полкам присвоены названия в честь городов Украины, Белоруссии, Румынии, Польши и Германии.

Украинские власти не знают, как реагировать на указы президента России Владимира Путина о присвоении российским воинским частям почетных наименований в честь мест воинской славы времен Великой Отечественной войны. Некоторые депутаты Верховной рады предположили, что это «часть плана по захвату страны».

В министерстве обороны Украины предположили, что указ Путина является «троллингом». По другой версии минобороны Украины, российский президент таким образом сигнализирует о «начале более глубоких переговоров». В киевском военном ведомстве отметили, что не знают, как это понимать, однако подчеркнули — об улучшении российско-украинских отношений «не может быть и речи».

По замыслу Кремля, почетные полковые и дивизионные названия присвоены частям, чтобы сохранить воинские исторические традиции России. Кроме того, напоминание о военных операциях предков требуется для воспитания военнослужащих «в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Теперь, согласно указам Путина, 381-му артиллерийскому полку присвоено наименование гвардейского Варшавского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка. Это наименование связано с освобождением Рабоче-крестьянской Красной армией польской столицы в 1944 году. А 400-му самоходному артиллерийскому полку присвоено название «Трансильванского» в честь освобождения Румынии.

Более того, основанием для новых почетных наименований послужили названия городов Украины. 6-й танковый полк Вооруженных сил РФ получил наименование гвардейского Львовского полка, а 68-й танковый полк получил двойное название Житомирско-Берлинского, потому что участвовал в освобождении от немецкого вермахта города Житомира на Украине, а также штурмовал Берлин.

На Украине постоянно идет борьба с исторической памятью об общем с Россией прошлом. К примеру, ранее известная своей русофобской позицией украинская детская писательница Лариса Ницой заявила, что Россию «стоило бы переименовать в Московию». По словам Ницой, Русь зародилась в Киеве, а потом Петр I своим указом назвал Русью Московское царство, передает ФАН.

Слова Ницой — не первая попытка «превратить» Россию в Московию. В 2016 году в Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает запретить употреблять слово «Россия» и его производные в отношении нашей страны.

Отмечается, что проект предлагал переименовать Россию в Московию. С такой инициативой выступила депутат от Радикальной партии Оксана Корчинская. В документе также говорится, что название «Россия» является «историческим достоянием Украины».

Доктор исторических наук, профессор СПБГУ Татьяна Таирова в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила, что использовать термин «Русь» относительно только территории современной Украины крайне некорректно. Терминология XIV-XVII веков очень сильно отличаются от современной. Тогда слова «русский» и «рутения» использовались иностранцами для обозначения современных украинских и белорусских территорий, входивших в состав Великого княжества Литовского.

Относительно Киевской митрополии использовался термин «малой России», а Московское царство называли «Московией» — однако «Русью» были все вышеуказанные образования.

«Киевская Русь охватывала и часть современной России, и Украины, и Белоруссии. Поэтому этот термин относится ко всем этим территориям», — отметила профессор.