«Мы все люди и должны вести себя по-человечески»

В датском Копенгагене украинские журналисты оскорбили корреспондента РИА «Новости» Людмилу Божко. Инцидент произошел после пресс-конференции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в рамках его визита в Данию.

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Политик говорил на украинском языке, одновременно шел синхронный перевод через наушники — на английский. Божко задала Гройсману два вопроса. Журналистка поинтересовалась, идет ли переговорный процесс по поводу возможного обмена украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за подготовку терактов в Крыму, на главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, осужденного в Киеве. Кроме того, Божко спросила, будут ли цены на газ для украинского населения приведены к рыночному уровню, как требует МВФ.

Как позднее рассказала сама журналистка, что-то она успела записать в блокнот, а что-то упустила. После пресс-конференции она подошла к украинским журналистам, разговаривавшим по-русски, чтобы уточнить ответы Гройсмана.

«Вполне нормальная просьба, как мне кажется», — сказала Божко, добавив, что один журналист согласился ей помочь. Однако спустя пару минут к ним подошли два других украинских журналиста. «Парень и девушка <…> громко, возмущенно начинают указывать моему помощнику — кому это он помогает?» — отметила российская журналистка.

Подошедшие к Божко сотрудники украинских СМИ начали обвинять ее в том, что «конкретно она — убийца и пропагандист», а все остальные российские журналисты перевирают информацию. В ответ на это поддержавший Божко журналист заявил, что помогать с переводом — нормально. Однако украинские журналисты заявили, что Владимиру Гройсману вообще не стоило отвечать на вопросы корреспондента российского информагентства.

«Агрессивно настроенная пара очень близко подошла ко мне, и

я на самом полном серьезе подумала, что меня сейчас начнут просто-напросто бить. В шоке я отошла от группы, ничего не говоря и не вступая в перебранку. <…> Как это возможно — подходить к незнакомому человеку, «тыкать», говоря, что он убийца!»

— отметила Божко, добавив, что ее «оскорбили как человека и журналиста».

Часом позже один из ее добровольных помощников извинился за поведение своих соотечественников и заявил, что «мы все люди и должны вести себя по-человечески».

Российские журналисты регулярно сталкиваются и с давлением со стороны украинских властей. Ранее журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер запретили въезжать на территорию Украины. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала запрет журналистам на въезд на Украину подтверждением репрессивной политики Киева в отношении российских СМИ.

Как отметила Захарова, абсурдность ситуации подчеркивает тема мероприятия, в котором журналисты планировали принять участие, — «Укрепление свободы масс-медиа и плюрализма на Украине в условиях конфликта».

«Рестриктивные меры», по ее словам, свидетельствуют о том, что официальный Киев и дальше будет проводить репрессивную кампанию в отношении российских СМИ, подавляя свободу слова в стране. Представитель российского МИДа также сказала, что отсутствие жесткой реакции со стороны международного сообщества позволяет киевским властям чувствовать себя безнаказанными, и призвала осудить «данный возмутительный случай нарушения прав и свобод журналистов».

В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко в ходе экономического форума в Давосе отказался отвечать на вопрос, заданный журналисткой на русском языке.

Девушка из неназванного СМИ, одетая в традиционную украинскую одежду, спросила Порошенко: «зачем вы приняли закон о войне?». Глава государства посоветовал ей «снять вышиванку» (традиционную украинскую одежду — «Газета.Ru») и сказал, что ответит на вопрос только в том случае, если он будет задан по-украински.

Журналистка напомнила украинскому лидеру, что он «прекрасно понимает русский язык». Порошенко ответил, что «понимает и английский, и другие (языки), но на вопрос отвечает по-украински».

После этого инцидента журналистку вывели из зала сотрудники службы безопасности.