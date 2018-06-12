Чтоб завидовали: в Киеве рассказали, как победить Россию

Санкции не помогут Украине победить Россию, заявил депутат Верховной рады Украины, лидер социал-демократической партии «За жизнь» Вадим Рабинович. По его словам, санкции –– это механизм политической борьбы на Украине, но одержать вверх над «врагом» таким образом не получится. Поэтому нужно повысить уровень жизни в стране и сделать украинцев счастливыми, считает парламентарий.

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«Мы не должны думать, что санкции побеждают, мы должны думать, что побеждать должны мы.

Мы должны построить такую страну, где каждому нашему соседу — в России, Белоруссии, Венгрии и Польше — будет завидно, как прекрасно живут люди на соседней с ними Украине», — пояснил депутат в эфире телеканала «112 Украина».

Так, ООН на днях огорчилась тем, что Украина пока не участвует в программе приема беженцев, рассказал Рабинович. По его мнению, на Украине они будут жить еще хуже, чем в родных странах. «Мы единственная страна в мире, куда беженцы не хотят ехать», — посетовал он.

Парламентарий обратился, судя по всему, к представителям высшей власти Украины и коллегам из Рады, сказав, что надеяться на санкции «глупо».

«Какие санкции? Вы сами против себя ввели санкции, когда не даете нормальным людям, которые умеют управлять экономикой, ею управлять, а ставите на нее тех, кто ближе к вам по потокам. Вы тоже против себя. Строя страну, в которой люди ненавидят власть, вы против себя», — отметил нардеп.

Рабинович также обратил внимание на то, что страны ЕС и США вводят санкции против России до той поры, пока им это выгодно, и не всегда поддерживают Украину. Он также уверен в том, что высшему руководству России эти ограничительные меры никак не вредят и потому не являются эффективными мерами давления на РФ.

«Да, очевидно, что для украинской политики санкции имеют какой-то вес, но нельзя рассчитывать на то, что именно они победят. Санкции являются для Украины как бы единственной поддержкой Запада. В то же время санкции такие странные — по России не действуют...», — сказал Рабинович.

Политик также обратил внимание на то, что западные страны вводят санкции в том числе против Украины, поскольку на самом деле каждое государство преследует свои интересы.

«Германия и Франция против нас, потому что они за «Северный поток», — отметил Рабинович.

— Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов. Это самые настоящие санкции». Он также рассказал о том, что украинские компании тоже попадают под санкционный список США, и задался вопросом: «Шо це, люди? Шо це таке».

В то же время другие украинские политики, напротив, поддерживают санкции и считают их эффективным способом в борьбе с Россией. Так заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в конце мая этого года заявил, что «на Россию необходимо давить санкциями». По его мнению, именно таким способом можно ослабить страну, и в качестве примера он привел Советский союз.

«Я полагаюсь на повышение давления на Россию, усиление санкций против России, на разрушение экономики России, больше решительных действий в этом направлении. У нас у всех с вами есть чудесный пример из собственной жизни. Существовала наикрупнейшая империя в мире (Советский союз), которая была уничтожена таким способом без единого выстрела. Она была уничтожена и не существует — без единого выстрела, самым санкционным способом», — рассказал Тука в эфире телеканала «NewsOne». Позже политик поправился и добавил, что помимо санкций к исчезновению СССР привел и «ряд других факторов, включая гонку вооружений».

6 апреля минфин США существенно расширил санкционный список против России, внеся туда 26 физических и 15 юридических российских лиц. В понедельник, 11 июня, Америка также добавила в список еще трех россиян и пять компаний.

В начале июня президент РФ Владимир Путин в ответ на недружественные действия Вашингтона подписал законопроект об антисанкциях, разработанный Госдумой.

В настоящий момент против РФ действуют и европейские ограничения. При этом некоторые европейские политики в последнее время выступают за улучшение отношений с Москвой. Так,

в начале июня этого года новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал пересмотреть систему европейских санкций «начиная с тех, которые угнетают гражданское общество в России».

Политик заявил о намерениях Италии стать поборником «открытости по отношению к России, которая укрепила в последние годы свою международную роль в решении различных геополитических кризисов».

Евросоюз, США и ряд других стран впервые ввели ограничения против России в 2014 году. Изначально санкции были введены в связи с присоединением Крыма к России, которое страны Запада называют «незаконным». Позже санкции в отношении РФ были введены также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ на санкции Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.