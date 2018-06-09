Захарова рассказала британскому послу о русофобии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала послу Великобритании в России Лори Бристоу прочитать книгу швейцарского журналиста Ги Меттана «Запад — Россия: тысячелетняя война». Таким образом она отреагировала на его заявление о том, что он «не знает ни одного русофоба» на Британских островах.

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«Британский посол в России заявил, что «не знает ни одного русофоба в Великобритании». Это прямая цитата. Вот вам и ответ на ваши же многочисленные вопросы, «неужели можно настолько цинично вводить в заблуждение?»: «не знаю ни одного», — написала Захарова в фейсбуке.

Она отметила весьма откровенный подзаголовок книги «Почему мы так любим ненавидеть Россию». Сама Захарова призналась, что читает книгу, находясь на пляже в Сочи. Захарова также пообещала вернуться к этой теме на брифинге, который состоится на следующей неделе.

На обложке книги в ее описании указано: «История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса».

Книга Ги Меттана была опубликована на французском языке в 2015 году, а через год ее перевели на русский язык. В произведении описаны международные кризисы с участием России и то, как их воспринимают на Западе. Примечательно, что сам автор имеет как швейцарское, так и российское гражданство. «Категорическое неприятие российской инаковости происходит оттого, что западное самосознание так и не сформировалось. Европе, рассеченной границами и переживающей кризис, необходим враг в образе России, чтобы почувствовать свое единение», — сказал Меттан на презентации книги в Москве, описывая основную ее идею.

Лори Бристоу коснулся темы русофобии в интервью РБК, которое было опубликовано 8 июня. «Здесь, в России, часто говорят о русофобии, но я не знаю ни одного русофоба в Великобритании, наоборот, я знаю многих людей, которые ходят на выставки, концерты, хотят узнать больше о русской культуре», — говорил посол.

Тема русофобии со стороны Британии обсуждается достаточно часто. Так, 21 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил причины «беспрецедентной волны русофобии» в Великобритании. Он отметил, что это последствие не каких-то действий по отношению к Великобритании или ее гражданам, а простая провокация, исходящая от Соединенного Королевства.

«Я имею в виду так называемое дело Скрипалей», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос об отношении Кремля к возможному ужесточению антироссийских санкций со стороны Лондона.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который работал на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта отравили в британском городе Солсбери. После инцидента отношения между Москвой и Лондоном резко ухудшились. Великобритания возложила на Россию ответственность за случившееся. Россия эти обвинения категорически отрицает.

Через 10 дней после заявления Пескова российское посольство в Великобритании предупредило россиян о возможности столкнуться с русофобией, преследованиями и провокациями в Соединенном Королевстве.

Диппредставительство подчеркнуло, что британские правоохранительные органы и спецслужбы скорее всего станут проявлять повышенное внимание к владельцам российских паспортов в пунктах въезда и выезда.

«Возможны непредвиденные остановки и задержания граждан под надуманными предлогами в целях проведения подробных допросов и обысков при въезде и выезде из страны. При этом могут предъявляться требования к изъятию и проверке персональных электронных устройств (компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, электронные носители). Также возможно изъятие документов, удостоверяющих личность», — отметили в посольстве.

Дипломаты рекомендовали гражданам России заранее прибывать в аэропорты, а в случае следования транзитом откладывать как можно больше времени между рейсами. Также россиянам посоветовали держать при себе камеру и диктофон на случай спорных ситуаций и необоснованных задержаний. Если нет особой необходимости в перелете в Британию, то стоит и вовсе отложить или отменить эту поездку, добавили в посольстве.

Такие заявления стали реакцией на то, что за день до этого российский самолет, выполнявший рейс Лондон — Москва, полностью досмотрели сотрудники полиции и таможни в аэропорту «Хитроу» в Лондоне в рамках «борьбы с оргпреступностью».

«Для пограничной службы провести досмотр самолета — это рутинная процедура, направленная на защиту Великобритании от организованной преступности и от тех, кто пытается ввозить в страну вредные вещества, такие как наркотики, а также огнестрельное оружие», — сообщил замглавы британского МИД Бен Уоллес.

Он отметил, что после проведения проверки экипажу воздушного судна все же позволили вылететь по намеченному маршруту.

Позже МИД РФ заявило, что досмотр самолета провели с нарушением всех существующих норм для таких мероприятий.