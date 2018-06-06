Порошенко вызвали на дуэль

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем твиттере вызвала украинского президента Петра Порошенко на «лингвистическую дуэль». Она не дала ответчику право на выбор оружия, назначив таковым диктант по русскому языку.

Симоньян заявила, что если сделает ошибок в диктанте больше, чем Порошенко, то немедленно уволится со всех занимаемых ей позиций, а также признает, что Крым является частью Украины, что Российская Федерация отвечает за бомбардировки Донбасса и что сама она — «вождь мирового фейкньюса».

Порошенко пока не ответил на брошенный ему вызов, передает ФАН.

Реклама

Вызовом на словесный поединок Симоньян ответила на заявления Порошенко о якобы возрождении в России культа личности руководителя СССР Иосифа Сталина. В частности, в интервью испанской газете El Pais украинский лидер указал, что Маргарита Симоньян назвала президента России Владимира Путина «вождем».

Сам Порошенко предположил, что «глава RT знает, что термин «вождь» в русском языке означает «фюрер».

В ответ на эту реплику Симоньян заявила, что Порошенко не может учить ее русскому языку, а сама она «умилилась до слез». Назвав украинского лидера «дядечкой», Симоньян написала, что закончила лингвистическую гимназию с «золотой медалью» (она закончила спецшколу №36 города Краснодара c углубленным изучением иностранных языков. — «Газета.Ru»), а также получила красный диплом по окончании факультета журналистики Кубанского государственного университета. Кроме того, в своем твиттере главред RT сообщила, что заняла шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году.

При этом Симоньян сомневается, что Порошенко может похвастаться таким же списком достижений.

Кроме того, Порошенко обвинил российский телеканал RT и информагентство Sputnik в распространении ложных новостей, «фейк-ньюс», однако не стал приводить никаких доводов в поддержку своего заявления о «создании российскими СМИ нестабильности с помощью демократических инструментов».

Также Порошенко заявил, что Путин якобы не считает значимыми событиями XX века Вторую мировую войну и Холокост, называя главной трагедией столетия распад Советского Союза. При этом украинский лидер исказил слова Путина.

В 2005 году Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что россияне способны к демократии, а те, кто заявляет о тоталитарном и авторитарном характере российской власти и народа, ошибается.

Путин заявил, что

распад СССР является крупнейшей геополитической катастрофой XX века, поскольку десятки миллионов русских оказались за пределами Российской Федерации. Это, по словам президента, стало «настоящей драмой для российского народа», а целостность страны оказалась нарушена интервенцией террористов и «хасавюртовской капитуляцией» в Чеченской войне.

По словам Путина, эти политические и экономические катаклизмы не стоит рассматривать как агонию советской системы.

«Надо было решить труднейшую задачу: как сохранить собственные ценности, не растерять безусловных достижений и подтвердить жизнеспособность российской демократии. Мы должны были найти собственную дорогу к строительству демократического, свободного и справедливого общества и государства», — подчеркнул тогда российский президент.

При этом стоит отметить, что Порошенко ранее отказывался отвечать на вопросы журналистов, заданные на русском языке. В частности, подобный инцидент произошел в январе 2018 года в ходе экономического форума в Давосе.

Журналистка из неназванного СМИ, одетая в традиционную украинскую одежду, спросила Порошенко: «Зачем вы приняли закон о войне?» Украинский лидер посоветовал ей «снять вышиванку» и заявил, что ответит на вопрос лишь в случае, если он будет задан по-украински.

Девушка в ответ на это напомнила Порошенко, что он «прекрасно понимает русский язык», на что президент Украины ответил, что «понимает и английский, и другие [языки], но на вопрос отвечает по-украински».