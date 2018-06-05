«Я разозлился, когда Россия вмешалась в наши выборы»

Бывший президент США Билл Клинтон пришел в ярость из-за вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. В интервью французской газете Le Parisien Клинтон заявил, что он разозлился, когда «люди, находящиеся в США, пытались помешать другим людям голосовать из-за расы, возраста или образования».

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«Когда Россия вмешалась в наши выборы, тогда да, я разозлился», — сказал Клинтон.

Кроме того, бывший хозяин Овального кабинета заявил, что Кремль «дирижировал» на выборах не только в Соединенных Штатах, но и в Германии, Франции и Нидерландах, передает ФАН.

В интервью телеканалу CNN Клинтон заявил, что если бы президентом был представитель Демократической партии, то процесс импичмента — с условием наличествующих фактов по делу о «вмешательстве России в выборы» — давно бы начался.

«Большинство людей, которых я знаю, полагают, что мировая пресса была бы столь же жесткой, если не жестче. Это очень серьезные вещи», — заявил Клинтон.

Напомним, что за прошедший месяц комиссия специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США предъявила 75 обвинений, добилась пяти признаний вины и вынесла один приговор.

Президенту от Демократической партии Биллу Клинтону 20 лет назад пытались объявить импичмент после сексуального скандала с Моникой Левински в 1998 году. Сенат признал Клинтона невиновным по двум пунктам обвинения, признав его виновным во лжи присяжным заседателям и препятствовании делу Полы Джонс — экс-служащей администрации штата Арканзас, обвинившей Клинтона в домогательствах.

3 июня адвокаты президента США Дональда Трампа в письме спецпрокурору Роберту Мюллеру заявили, что глава Соединенных Штатов неподсуден по обвинениям в препятствовании расследованию дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.

Адвокаты утверждают, что конституция США позволяет Трампу прекратить данное расследовании или использовать свое право на помилование.

Юристы президента США также указывают, что вызов Трампа на допрос по «российскому делу» унизит американского лидера перед всем миром, так как занятость помешает ему подготовить ответы на вопросы Мюллера.

29 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал проводимое в США расследование спецпрокурора Роберта Мюллера фразеологизмом «толочь воду в ступе».

Трамп же убежден, что многие жизни тех, кто приехал в Вашингтон работать, были разрушены в результате расследования «вмешательства» России в выборы.

«Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены фиктивной охотой на ведьм вокруг сговора с Россией? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами и с желанием помочь нашей стране... но вернулись домой разбитыми в пух и прах!» — написал американский лидер.

При этом

экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, сейчас являющийся адвокатом президента США Дональда Трампа, считает, что его клиенту стоит дать показания по делу о «вмешательстве русских».

«Я полагаю, что лучше пройти допрос. Тогда с обвинениями будет покончено. Это сделает моего клиента счастливым», — сказал Джулиани. Он добавил, что любой адвокат посоветует своему клиенту не приходить на допросы по делу. Однако Джулиани отметил, что сам Трамп хочет пройти интервью со стороной обвинения, которую возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер.

27 апреля комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о вмешательстве России в американские выборы.

«В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс», — говорится в документе.

Вскоре после этой публикации Дональд Трамп заявил, что доказательств вступления его предвыборного штаба в сговор с Россией нет, и назвал расследование «охотой на ведьм», которую нужно немедленно прекратить.