«Лондон претендует на роль лидера по сдерживанию Москвы»

Посольство России в Лондоне заявило, что Великобритания претендует на роль страны-лидера в вопросе сдерживания Москвы. Так диппредставительство прокомментировало доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», подготовленный в парламенте Соединенного Королевства.

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В документе говорится, что российские бизнесмены якобы вкладывают «грязные деньги» в британскую экономику, чтобы расшатать ее.

«Сразу бросается в глаза, что по существу это — очередная агрессивная антироссийская акция, теперь уже на уровне парламентского комитета, призванная поддержать претензию официального Лондона на лидирующую роль в западном блоке по сдерживанию России», — отметили в дипломатическом представительстве.

По словам представителя российской дипломатической миссии, доклад, а также обвинения в якобы причастности РФ к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей являются «звеньями одной антироссийской линии», передает ФАН.

Представитель посольства напомнил, что Лондон незаконно укрывает свыше 60 россиян, обвиняемых в различных преступлениях, в том числе финансовых.

Что касается самого доклада, то в нем указано, что «масштаб ущерба, который могут нанести эти грязные деньги внешнеполитическим интересам Британии, затмевает выгоду от российских транзакций в лондонском Сити».

Парламентарии предложили правительству вместе с международными союзниками усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые на настоящий момент не являются объектом санкций.

«Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — говорится в докладе.

Ранее Национальное криминальное агентство Британии подсчитало, что ежегодно в Британии отмываются сотни миллиардов фунтов стерлингов. Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что Лондон преисполнен решимости разобраться с проблемой незаконных денежных потоков.

«Великобритания взяла на себя ведущую роль в глобальной борьбе с незаконными финансами, и преступники не должны сомневаться в том, что мы придем за ними, их активами и их деньгами», — сказал пресс-секретарь, комментируя призыв комитета по международным делам парламента Великобритании ужесточить антироссийские санкции.

Он также добавил, что власти намерены покончить в стране с «грязными деньгами» и их отмыванием. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что на данный момент в Великобритании изменилась и экономическая, и политическая ситуация.

«Экономическая ситуация ухудшается, а с политической стороны мы видим, что происходит: Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании), чтобы сохранить свое положение, вынуждена раскручивать такие процессы, как, например, дело Скрипаля.

Все это связано с внутренним положением Великобритании, как и попытки давить на российских бизнесменов под любыми предлогами, чтобы придать этому какое-то объяснение», — сказал парламентарий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Великобритании от российских инвестиций будет шагом недружественной и несправедливой конкуренции со стороны королевства.

«Безусловно, это является не чем иным, как очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции. Более того, у меня нет сомнений, инвесторы из других стран тоже не оставят без внимания подобные действия, потому что инвесторы из любой страны после подобных действий Великобритании могут столкнуться с ситуацией, когда их инвестиции назовут «грязными деньгами», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что многие страны на данный момент стремятся повысить инвестиционную привлекательность своей страны, а Великобритания действует в обратном направлении.

Ранее СМИ сообщали, что российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не смог продлить британскую визу. Указывалось, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали, передает НСН.

Позже источник сообщил, что Великобритания не отказывала бизнесмену Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления.