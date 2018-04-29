Кореи договорились о денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил о намерении в ближайший месяц закрыть крупнейший северокорейский испытательный полигон ядерного оружия Пхунгери, передает RT.

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В Пхеньяне также планируют пригласить международных экспертов и журналистов для наблюдения за закрытием полигона, передает ФАН. Высокопоставленный источник в администрации Мун Чжэ Ина уточнил, что Пхунгери может прекратить работу до встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном.

Кроме того, в Сеуле сообщили, что в Пхеньяне не видят смысла в обладании ядерным оружием, если «США официально завершат войну».

«Если наши встречи с США будут частыми и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?», — привел представитель Южной Кореи Юн Ен Чхан слова Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер также добавил, что «несмотря на то что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США».

Также в воскресенье 29 апреля по итогам телефонного разговора Мун Чжэ Ина и премьера Японии Синдзо Абэ стало известно, что Ким Чен Ын готов в любое время приступить к диалогу с Токио, передает НСН.

«Президент Мун [Чжэ Ин] сказал премьеру Абэ о том, что председатель Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова вести диалог с Японией в любое время», — говорится в пресс-релизе.

В документе также отмечается, что Мун Чжэ Ин готов помочь в переговорах Северной Кореи и Японии. Помимо этого, известно, что КНДР переведет часы на полчаса вперед для перехода на единый стандарт с Южной Кореей.

Утром в воскресенье появились новости и относительно встречи Трампа и Ким Чен Ына.

«Я думаю, у нас будет встреча в течение следующих трех или четырех недель», — сказал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что «это будет очень важная встреча».

«Провел долгий и очень хороший разговор с президентом Южной Кореи Муном. Дела идут очень хорошо, время и место встречи с (лидером) Северной Кореи определяются. Также поговорил с премьер-министром Японии Абэ, чтобы проинформировать его о проходящих переговорах», — написал Трамп в твиттере.

CBS News со ссылкой на источник сообщает, что лидеры двух стран могут провести встречу в Монголии или Сингапуре. По данным телеканала, эти страны входят в «шорт-лист» возможных мест встречи политиков.

Помимо этого Трамп поблагодарил Мун Чжэ Ина за помощь в подготовке его встречи с Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Трамп поблагодарил президента Муна за координацию Республики Кореи и США в преддверии встречи (Трампа и Ким Чен Ына), а также обещал оставаться в тесном контакте в течение ближайших недель», — говорится в сообщении.

Как отмечается, оба лидера выразили уверенность в том, что денуклеаризация КНДР является залогом процветания страны в будущем.

В свою очередь новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Ким Чен Ын готов представить программу, которая поможет достичь денуклеаризации Корейского полуострова.

«У нас была продолжительная беседа о наиболее сложных проблемах, с которыми сталкиваются наши страны», — сказал глава Госдепартамента США.

По его словам, он заявил лидеру КНДР, что цель США — «полная, достоверная, необратимая денуклеаризация».

«Он (Ким Чен Ын) согласился и готов представить план, который поможет нам достичь этой цели. Только время покажет, сможем ли мы это сделать», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му в ходе телефонного разговора также обсудили ситуацию вокруг КНДР. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.

Как отмечается, стороны «выразили серьезную приверженность дипломатическому решению, которое приведет к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи».

«Мэттис также подтвердил обязательства США защищать Южную Корею, используя полный спектр возможностей США», — добавила Уайт.

Она также подчеркнула, что «обе стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН и поддержки дипломатических усилий по денуклеаризации КНДР».

В пятницу 27 апреля Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели первый за 11 лет корейский саммит. Событие уже признано эпохальным — на переговоры Ким Чен Ын приехал в деревню Пханмунджом, расположенную в демилитаризованной зоне. Впервые за 65 лет с момента окончания войны в 1953 году северокорейский лидер ступил на южнокорейскую территорию.