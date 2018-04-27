«Надо сделать хороший подарок для корейской нации»

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соединить железные дороги двух стран. О предложении смычки на 38-й параллели рассказал пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ен Чхан по итогам утреннего раунда переговоров двух лидеров в рамках эпохального корейского саммита в Пханмунджоме. По словам пресс-секретаря, президент Мун заявил, что соединение двух железных дорог внесло бы «значительный вклад в экономическое сотрудничество» двух стран.



Идея соединить железные дороги двух государств на Корейском полуострове возникала и раньше, но реализована так и не была. Дальнейшим развитием этого масштабного инфраструктурного проекта могло бы стать соединение транскорейской железной дороги с российской Транссибирской магистралью. Так доставка грузов и товаров с Корейского полуострова в Европу была бы значительно ускорена.

В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын пересек демаркационную линию в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории северокорейским лидером, который посетил Южную Корею.

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Президент РК Мун Чжэ Ин также перешагнул на территорию Северной Кореи, а перед этим два лидера обменялись довольно продолжительным и бодрым рукопожатием, продолжавшимся почти полминуты. В ходе этой исторической встречи Ким и Мун обсуждают возможные пути установления мира между двумя государствами, а также дальнейшее сотрудничество и развитие.

27 апреля в 9:30 по местному времени (03:30 мск), Ким Чен Ын по каменным ступенькам спустился от северокорейского КПП Тхонильгак, подойдя к военно-демаркационной линии. У бетонного барьера Кима ждал южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. После обмена рукопожатиями и приветственных слов Мун и Ким вернулись на южную сторону и сфотографировались с принесшими ими букеты цветов мальчиком и девочкой.

Лидеры двух стран прошли по красной ковровой дорожке к площади, на которой была организована торжественная церемония открытия саммита.

Главы РК и КНДР проходили мимо рядов почетного караула в ярких традиционных костюмах времен старинной корейской династии Ли (Чосон). Их шествие проходило под аккомпанемент гонгов и медных труб, традиционных для Кореи музыкальных инструментов.

Ким Чен Ын прибыл в Пханмунджом в сопровождении своей сестры Ким Е Чжон, которая является начальником отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Она попыталась было пройти вслед за двумя главами государств по красной дорожке, однако ее сразу же «окликнули, и Ким отошла в сторону».

Корейские лидеры прошли в специальный павильон «Дом мира». Там Ким и Мун сфотографировались на фоне живописного полотна, изображающего корейские горы. После этого северокорейский глава оставил запись в гостевой книге.

«Теперь – новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын, 27 апреля 2018 года», — гласит запись. Перед началом переговоров Ким также заявил, что делегация из Пхеньяна прибыла «с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию». Южнокорейский президент, в свою очередь, заверил, что, как и Ким, надеется на успех переговоров. Мун Чжэ Ин призвал «сделать хороший подарок для корейской нации и всех миролюбивых людей на Земле».

Лидер КНДР подчеркнул, что сторонам переговоров надо быть более решительными, чтобы можно было «оглянуться назад на 10 лет и сказать, что время не было потрачено впустую».

Факт возобновления прямого межкорейского диалога внушает оптимизм, так как альтернативы ему не существует, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, результаты этого диалога можно будет оценить только после окончания саммита в Южной Корее. По мнению Косачева, любые попытки корейских государств разговаривать друг с другом с позиций силы обречены на провал. Также спикер уточнил, что выйти на «прорывные решения» на первой за 10 лет встрече вряд ли удастся, передает ФАН.