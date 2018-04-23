«Позиция Венгрии остается неизменной»

Венгрия снова наложила вето на проведение заседания комиссии Украина — НАТО на уровне министров иностранных дел, которое должно было пройти в Брюсселе 27 апреля, передает RT.

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«Заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров не состоится в связи с позицией венгерской стороны, которая остается неизменной», — приводит ФАН сообщение дипломатического источника в Брюсселе.

В марте Украина обрела статус «страны-аспиранта» в НАТО. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

«Это очень важно. НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в Альянсе», — заявила она. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение НАТО предоставить государству статус «страны-аспиранта».

«Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса», — сообщил он на своей странице в фейсбуке.

Данное решение, убежден Порошенко, говорит о реальном состоянии отношений Украины и военно-политического блока.

«Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарём НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США. <...> Наша следующая амбиция — План действий по членству для Украины», — отметил украинский лидер.

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что новый статус Украины теснее свяжет ее с НАТО без каких-либо гарантий приема в альянс.

«Выгодно и удобно для Запада. При этом в главных столицах Европы — категорически против включения ее в НАТО. Ей предложен вечный предбанник», — написал сенатор в своем твиттере.

Венгрия ранее уже два раза блокировала проведение мероприятия с участием Украины под эгидой НАТО. Отношения двух стран ухудшились принятого в сентябре 2017 года Украиной нового закона об образовании, существенно ограничивающего права нацменьшинств на получение школьного образования на родном языке.

«Этот закон нарушает права венгерского и других меньшинств на Украине. Он абсолютно не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев. Это совершенно противоречит различным декларациям ООН и документам ОБСЕ, а также [принципам программы] «Восточное партнерство» Евросоюза. Поэтому Украине необходимо этот закон отменить», — заявлял глава МИД Венгрии Петр Сийятро.

При этом Будапешт заявил, что и впредь будет бойкотировать и способствовать блокированию всех украинских инициатив на международной арене до тех пор, пока в закон не внесут поправки, а также всячески будут препятствовать сближению Украины с ЕС и НАТО.

В марте Петера Сийярто возмутили планы Украины по восстановлению воинской части в закарпатском городе Берегово, расположенном в 30 км от венгерской границы. Сийярто особенно разозлила причина, по которой украинские власти решили размещать войска в Закарпатье — в Киеве заявили, что это необходимо «с учетом угроз территориальной целостности Украины».

«Это означает, что Киев рассматривает венгерскую национальную общину как фактор угрозы. Это возмутительно, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против», — сказал венгерский министр на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

Сийярто предупредил, что в ответ на размещение войск Будапешт будет блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины. Он пообещал, в частности, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС-Украина, в апреле, и саммита НАТО-Украина этим летом.

В том же месяце спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина и Грузия в настоящий момент не готовы к вступлению в НАТО.

«Украине и Грузии нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много еще остается сделать», — сказал дипломат.

Однако, по его словам, Украина должна была получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО еще на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Он также отметил, что тогда ряд стран-членов НАТО выступили против этого шага, не желая давать Киеву гарантий.

Также в марте представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко рассказывал, что президент страны Петр Порошенко направил письмо генсеку альянса Йенсу Столтенбергу, в котором попросил предоставить Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«В письме говорится о важных для Украины позициях: а именно, мы хотим, чтобы нам предоставили ПДЧ, если и когда союзники будут готовы к такому шагу. Также мы хотим, чтобы во время саммита НАТО в июле было проведено заседание Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне — президент рассчитывает на встречу с коллегами, чтобы обсудить с ними критически важные для государства вопросы», — указывал Пристайко.

Также в письме говорилось о важности включения Киева в программу расширенного партнерства.

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасев считает, что Венгрии, наряду с западными странами, удастся вынудить Украину пойти на компромисс по языковому вопросу, передает НСН.

«Закон об образовании, который вводит обязательное изучение украинского языка во всех школах Украины — с этим не согласна Венгрия. Большая венгероязычная община Закарпатья посчитала, что это нарушение языковых прав венгероговорящих жителей Украины. Венгры считают, что на таком уровне, пока это не коснется принципиальных вопросов, можно блокировать инициативы Украины, чтобы вынудить ее на тот или иной компромисс. В конце концов, и западные партнеры Украины для того, чтобы не срывать саммит Украина-НАТО, посоветуют Украине быть более компромиссной в этом вопросе», — пояснил эксперт.