Куба не бросит революцию

Избранный председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель заявил о намерении продолжить революцию, которую начали на Кубе братья Кастро, передает «Интерфакс».

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«Полномочия, предоставленные народом, предусматривают продолжение кубинской революции в этот критический исторический момент», — сказал политик.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мигелю Диас-Канелю. В послании говорится, что Москва готова к тесной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и Кубы. Путин выразил уверенность, что под руководством Мигеля Диаса-Канеля страна будет двигаться к целям, поставленным Кубинской революцией.

Российский лидер также считает, что островное государство выйдет на новый уровень социального и экономического развития. Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит отношения с Гаваной, поскольку они строятся на традициях давней дружбы и уважения. РФ заинтересована в конструктивном диалоге и разноплановом сотрудничестве с республикой, передает его слова ФАН.

Днем ранее с поста председателя Государственного совета и председателя Совета министров Кубы ушел Рауль Кастро. О таком решении нынешний кубинский лидер предупредил сограждан заранее, еще в 2013 году: брат и ближайший сподвижник легендарного Фиделя не стал выдвигать свою кандидатуру на высшие государственные посты, передает RT.

Пост руководителя правительства с 1959 года и должность главы Госсовета с 1976 по 2008 год принадлежали лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро. Одна из главных причин ухода его брата Рауля — преклонный возраст. 3 июня 2018 года ему исполнится 87 лет.

Мигель Диас-Канель по образованию инженер-электронщик, выпускник Университета Санта-Клары. Служил в армии. Прошел все ступени карьерной лестницы. В юности носил длинные волосы, увлекался творчеством группы Beatles, а сейчас активный сторонник развития интернета.

У него большой управленческий опыт, он успел поработать на партийной работе в провинции, был министром образования. В последний период совмещал посты первого заместителя председателя Государственного совета и Совета министров. Входит в Политбюро Компартии Кубы.

Он зарекомендовал себя в качестве прагматичного политика, уделяющего большое внимание развитию народного хозяйства Кубы. Выступая в парламенте, он сформулировал два ключевых тезиса: не «следует ссылаться на эмбарго в качестве причины, оправдывающей наши собственные ошибки». И второй: существует слишком много запретов, приносящих больше вреда, чем пользы, надо от них постепенно избавляться.

Перемены начались с бытовых мелочей. Кубинцам разрешили замену старых холодильников на новые агрегаты китайского производства. Они предоставлялись в рассрочку на условиях льготного кредита. Затем сняли запреты на пользование мобильными телефонами. В свободной продаже появились соответствующие аппараты, а также DVD-плееры.

Простым гражданам разрешили снимать номера в гостиницах международного класса. Ранее подобными привилегиями пользовались лишь передовики социалистического труда, партийно-государственная номенклатура и супружеские пары для проведения части медового месяца.

Однако главным стало другое — поощрение мелких хозяйств. Индивидуальным крестьянским хозяйствам стали выделять пустующие земельные площади размером до 5 га в расчете на семью в безвозмездное пользование без права продажи или передачи в наследство.

Введение этой меры призвано способствовать решению ряда задач. Увеличить поставки на рынок овощей, фруктов, а также кофе и табака. Снизить цену на продовольствие. Уменьшить зависимость от импорта и сэкономить свободно конвертируемую валюту.

Что касается отношений с США, то в июне 2017 года глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что он отменяет «одностороннюю сделку» администрации Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой.

«Смягчение ограничений на поездки и торговлю со стороны предыдущей администрации не помогает кубинскому народу, оно только обогащают кубинский режим», — сказал Трамп.

По его словам, США не будут вести переговоры с Кубой до тех пор, пока их не удовлетворят условия в стране, такие как «освобождение политических заключенных и свободные выборы».

«Наше посольство остается открытым в надежде, что наши страны смогут найти более сильный и лучший путь», — сказал он.

Он добавил, что США будут «уважать кубинский суверенитет и никогда не откажутся от кубинского народа». Также он заявил, что намерен заключить новый договор, направленный на «улучшение положения кубинского народа».

Тем не менее в сентябре Трамп на год продлил торговое эмбарго в отношении Кубы.

«Я принял решение о том, что продолжение действия эмбарго в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — указывалось в меморандуме американского лидера.