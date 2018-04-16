Москва спешит: когда Россия введет санкции против США

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США 15 мая, сообщил вице-спикер Госдумы Иван Мельников. «До этого пройдет круглый стол. 16 апреля определен профильный комитет — комитет по экономической политике», — сказал он.

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«Проект закона будет направлен президенту, правительству для заключения. Срок — до 3 мая», — сказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Речь идет о законопроекте, в котором оговаривается запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович положительно оценил данный законопроект. «У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий. Этот законопроект как раз дает такой инструментарий правительству для осуществления ответных действий при необходимости», — сказал Дворкович в эфире телеканала «Россия.24».

Он также добавил, что в свете возможного принятия новых санкций правительство уже обсуждает с компаниями меры поддержки. Дворкович заверил, что при необходимости кабмин сможет оказать финансовую поддержку этим компаниям.

В пакете мер готовящегося законопроекта — прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США, а также с организациями, находящимися прямо или косвенно под американской юрисдикцией в атомной отрасли, отрасли авиастроения и ракетно-двигательной отрасли. Последний пункт имеет ключевое значение для российских авиакомпаний, авиапрома, отечественного производителя титана «ВСМПО-Ависма» и американской корпорации Boeing. По данным таможенной статистики, в прошлом году Россия импортировала из США самолетов и двигателей на $3,7 млрд. и поставила в эту страну титана на $200 млн.

При этом, по мнению депутатов, ответ на санкции Вашингтона повлияет не только на США, но и на другие страны, присоединившиеся к санкциям, в том числе и Украину.

«Положения законопроекта [о контрсанкциях — «Газета.Ru»] затронут все страны, которые присоединились к американским антироссийским санкциям. И поскольку Украина к целому ряду из них с большим энтузиазмом присоединилась, то, я уверен, что для Украины никаких исключений не будет. Более того, идя в фарватере вашингтонской политики, Украина себя ставит на приоритетное место, как страна, в отношении которой будут предприняты меры экономического реагирования», — сказал Гутенев. Он подчеркнул, что от новых санкций больше всего пострадают европейские политики и бизнес.

Готовящийся законопроект является ответом на санкции, введенные США против России 6 апреля. Тогда в санкционный список внесли 24 фамилии российских бизнесменов и политиков и 15 компаний.

Однако, судя по всему, останавливаться на этом Вашингтон не намерен. Уже в ближайшее время будет опубликован новый список санкций против России, которые на этот раз будут введены из-за ситуации в Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что новые меры Вашингтона не связаны с ситуацией в Сирии, а похожи на «международное экономическое рейдерство».

«Мы убеждены, и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки, собственно, заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков.

Конечно же, это не может иметь никакого отношения и не может никак обуславливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии, или любой другой стране мира. Это не что иное, как такое, я бы сказал, международное экономическое рейдерство», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что российские власти продолжают работать над обеспечением стабильности экономической ситуации в связи с введением санкций. Пресс-секретарь главы государства отметил, что санкционные устремления против России приобретают характер навязчивой идеи.