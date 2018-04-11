Юлию Скрипаль увезли на военную базу

В ночь со вторника на среду, 11 апреля, дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия была под вооруженной охраной и покровом ночи вывезена на военную базу, сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Он заявил изданию, что за состоянием здоровья Юлии Скрипаль наблюдают врачи военного госпиталя на базе.

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По словам источника, россиянку перевезли из больницы в Солсбери «для ее же безопасности». Эффекты от нервно-паралитического отравляющего вещества неизвестны, отметил собеседник, и могут проявиться снова «в любой момент», сообщает ФАН.

Ранее директор больницы Солсбери Кристин Бланшард заявила, что Юлия Скрипаль была выписана. Также, сообщает RT, Бланшард рассказала об отказе Скрипаль общаться с репортерами — она хотела бы, «чтобы [пресса] уважала требования» и не приставала с вопросами. Глава больницы добавила, что

Юлия и Сергей Скрипали были госпитализированы под воздействием «нервно-паралитического вещества, влияющего на состояние нервной системы». По словам Бланшард, этот яд может привести к галлюцинациям и тошноте.

Посольство России в Лондоне поздравило Юлию Скрипаль с выпиской из больницы и выздоровлением. При этом российские дипломаты потребовали в своем твиттере от британской стороны в срочном порядке «предоставить доказательства», что Скрипаль отправилась на военную базу и отказалась общаться с прессой по своей воле.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, «очевидно, приветствует факт выписки Юлии», и поблагодарила персонал больницы Солсбери, который «так хорошо позаботился о состоянии ее и ее отца».

Министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон сказал, что это «замечательно», что Юлия Скрипаль покинула больницу. Сергею Скрипалю Джонсон пожелал скорейшего выздоровления.

Российские дипломаты направили официальную ноту с просьбой уточнить диагноз Юлии и Сергея Скрипалей — в посольстве отметили, что Бланшард не сказала точно, пострадали ли россияне от химического вещества. Также, по словам представителя посольства РФ, остается неясным, давали ли Скрипали свое согласие на применение к ним той или иной схемы медицинского лечения.

Виктория Скрипаль, племянница отравленного экс-разведчика и британского агента Сергея Скрипаля, выразила сомнение, что Юлия не хочет возвращаться обратно в Российскую Федерацию. «По поводу того, захочет ли Юля остаться в другом государстве, не захочет она ехать в Россию? Давайте так,

у нее в России сейчас в квартире идет ремонт, она собиралась замуж. Второй момент, она взяла собаку из приюта, и сейчас эта собака находится в гостинице, питомец очень скучает. Она, когда плакала в конце разговора, она думала о том, что и здесь есть еще одна живая душа, которая ее ждет. Поэтому оставаться там или просить политического убежища в Америке? Простите, у них были все шансы, она могла остаться в Великобритании,

никто ее не трогал, никто ей не угрожал», — заявила Виктория в эфире «Первого канала». Она добавила, что Юлия прожила в Великобритании три года и по своей воле вернулась в Россию.

Виктория Скрипаль отметила, что Юлия также могла уехать в Соединенные Штаты, потому что «хорошо знает английский язык». Племянница также считает, что ее двоюродная сестра «не может хотеть» получить политическое убежище на Западе. По словам Виктории, там им будет небезопасно. Кузина Юлии Скрипаль добавила, что

экс-офицер ГРУ не хотел уезжать в США, так как «он всегда был их идеологическим противником».

Кроме того, племянница Сергея Скрипаля заявила, что, несмотря на отказ в выдаче ей британской визы, она вновь попытается получить разрешение на въезд в страну и готова для этого «дать показания Скотленд-Ярду», передает НСН.

Сейчас 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль «идет на поправку». Директор больницы в Солсбери описала состояние здоровья Скрипаля-старшего как «заметный прогресс».