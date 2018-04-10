Юлию Скрипаль выписали из больницы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники. Врачи должны подписать документы о выписке Скрипаль 10 апреля, передает RT.

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Директор госпиталя Кристин Бланшард подтвердила факт выписки. «Это не окончание ее лечения, но отмечается значительный прогресс », — передает РИА «Новости» слова медика.

При этом, по данным «Би-би-си», Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери еще 9 апреля, в понедельник. Сейчас она «находится в безопасном месте», сообщили источники издания.

В самом скором времени Юлия Скрипаль должна дать пресс-конференцию, отметили они.

Также стало известно, что экс-полковник ГРУ и агент британской разведки Сергей Скрипаль, отравленный 4 марта в Солсбери, выпишется из больницы следующим. Британские медики отметили, что это произойдет позже, сейчас Скрипаль-старший «идет на поправку». Директор больницы в Солсбери Кристин Бланшард описала состояние здоровья 66-летнего Скрипаля как «заметный прогресс».

Незадолго до этого представитель посольства России в Великобритании заявил, что дипломаты рады новостям об улучшении состояния Сергея Скрипаля и его дочери. «Мы благодарны медперсоналу, который ухаживает за ним и за его дочерью Юлией. Мы желаем им поправиться как можно скорее», — подчеркнул дипсотрудник.

В российской дипмиссии надеются, что Скрипали смогут предоставить британскому следствию информацию, которая поможет раскрыть преступление и доказать беспочвенность обвинений в адрес России.

Однако у Запада есть свои планы на дальнейшую судьбу Скрипалей. Постпред России при ООН Василий Небензя на итоговой части заседания Совета безопасности по Ближнему Востоку 10 апреля заявил, что Сергея и Юлию Скрипаль могут скрыть под новыми именами агенты ЦРУ.

«Участие в этом деле ЦРУ само по себе показательно. Но это еще и означает, что мы, возможно, можем никогда и не увидеть этих людей — важнейших свидетелей произошедшего», — добавил постпред РФ.

Ранее газета The Times в своем воскресном выпуске сообщила, что сотрудники британской секретной службы MI6 провели переговоры с ЦРУ и предложат Юлии и Сергею Скрипалям переехать в США, Новую Зеландию, Канаду или Австралию. Также им предложили сменить имена и фамилии для обеспечения безопасности. Источник в правительстве Великобритании отметил, что в США «меньше вероятность, что их [Скрипалей] убьют».

Посольство России в Великобритании призвало Лондон «не прятать концы в воду», убирая Скрипалей в другие государства. «Две жертвы, изолированные от общественности и даже от их семьи, улики — от домашних животных до целых домов — уничтожены, реакция средств массовой информации Великобритании под контролем правительства. Если вы не имеете никакого отношения к преступлению, зачем прятать концы в воду», — приводит сообщение посольства НСН.

Тем временем, передает газета The Daily Mail, со слов источников в британской сфере безопасности стало известно о планах отгородить места, которые Сергей и Юлия Скрипали посещали в день отравления, трехметровым забором.

«Временные ограждения могут быть установлены вокруг этих мест до осени этого [2018] года. Охранники из сотрудников полиции скоро приступят к патрулированию этих мест»,

— сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, места, о которых идет речь, планируется держать огороженными на протяжении около шести месяцев. Сам дом, в котором проживали Скрипали в Солсбери, сказал он, могут снести, так как это представляется более эффективным, чем обследовать его в поисках следов отравляющего вещества. Итальянский ресторан Zizzi, который посетили Скрипали перед отравлением, также могут снести.

6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «подозрительной» ситуацию с гибелью домашних животных экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, в спешке кремированных британскими властями. Умершие от жажды и стресса животные могли стать важной зацепкой в этом скандальном деле, считает дипломат.

«Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными? Это нормальная практика? Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химическим веществом», — написала Захарова в своем фейсбуке.

Ранее российские власти опровергли информацию Британии о том, что А234 «Новичок», которым, как утверждает Лондон, были отравлены Скрипали, мог производиться в городе Шиханы в Саратовской области. По данным экс-главы комиссии по разоружению, а ныне — постпреда президента в Поволжье Михаила Бабича, лаборатория в Шиханах не относилась к разработкам химоружия. Также он напомнил, что последние боевые отравляющие вещества были уничтожены Россией еще в начале осени 2017 года.