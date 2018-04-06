Скрипаль пошел на поправку

Британские СМИ пишут об улучшении состояния отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Медики сообщили «Би-би-си», что Скрипаль хорошо реагирует на лечение и его состояние «быстро улучшается», он больше не находится в «критическом состоянии».

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Стоит отметить, что те же самые формулировки использовались в отношении его дочери Юлии Скрипаль, также пострадавшей в Солсбери.

«Состояние Юлии Скрипаль быстро улучшается и больше не оценивается как критическое», — сообщали британские СМИ. В течение суток после публикации этих сообщений появилась официальная информация о том, что Юлия пришла в себя.

Накануне Юлия Скрипаль впервые сделала заявление о своем состоянии. Ее слова были приведены в официальном заявлении, опубликованном на сайте полиции Великобритании. «Я пришла в сознание больше недели назад и рада сообщить, что силы прибывают с каждым днем. Я благодарю вас за беспокойство обо мне и за большое количество сообщений с пожеланиями выздоровления, которые я получила», — цитируют Юлию Скрипаль британские правоохранительные органы.

Она также выразила признательность людям, благодаря которым ей удалось остаться в живых, в том числе неравнодушным жителям Солсбери, вызвавшим врачей, когда она и ее отец Сергей Скрипаль находились на улице в бессознательном состоянии. «Кроме того, я бы хотела поблагодарить персонал госпиталя Солсбери за их работу и профессионализм», — добавила Юлия.

«Я уверена, что вы воспринимаете весь этот эпизод как нечто дезориентирующее, и надеюсь, что вы проявите уважение к моей частной жизни и частной жизни моей семьи во время моего выздоровления», — говорится в тексте заявления.

Российский МИД неоднократно направлял британской стороне вопросы касательно состояния пострадавших в Солсбери, однако Лондон отказывался сообщить хоть какие-то сведения о здоровье Сергея Скрипаля, ссылаясь на то, что он является гражданином Великобритании.

Между тем у экс-полковника ГРУ есть и российское гражданство, а следовательно, он сохраняет все права гражданина РФ. Юлия Скрипаль и вовсе имеет только российское гражданство, однако сведения о состоянии ее здоровья были получены лишь спустя месяц после инцидента в Солсбери.

По словам российского посла в Лондоне Александра Яковенко, британский МИД ограничивается «формальными и бессодержательными отписками» в ответ на все запросы Москвы. «Поэтому РФ не может согласиться с тем, что Лондон выполняет «выполняет свои международные обязательства в отношении наших многочисленных запросов о предоставлении консульского доступа [к пострадавшим россиянам]», — подчеркнул Яковенко.

МИД Великобритании, в свою очередь, направил посольству России в Лондоне срочную ноту с объяснением ситуации в Солсбери. В ней говорится о полученном Юлией Скрипаль предложении об организации для нее встречи с консульскими сотрудниками российской дипмиссии.

Пока дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не объявляла о том, примет ли она помощь от российского посольства.

«Мы передали госпоже Скрипаль предложение о консульской помощи со стороны российского посольства. Сейчас госпожа Скрипаль способна решить, будет ли она принимать это предложение и когда именно она будет это делать, но на данный момент она этого не сделала», — заявил представитель британского дипведомства.

В российском посольстве, в свою очередь, отметили, что Россия направила британскому МИДу имена и контакты российских консулов, готовых выехать в Солсбери сразу, как только Юлия Скрипаль согласится на встречу.

Посол России в Лондоне Александр Яковенко также подчеркивает, что проблем у России со Скрипалями нет и они могут спокойно вернуться на территорию страны. Он отметил, что надеется на возвращение Юлии Скрипаль в Москву — у нее в российской столице «работа, квартира, она довольно состоятельная женщина, ее дела тут идут хорошо».

Он также ответил на вопрос, может ли отец Юлии Скрипаль также беспрепятственно вернуться в Россию. «Что касается ее отца — пусть решает, оставаться ему в Британии или нет. У России нет возражений, нет проблем с ними», — заявил представитель РФ в Лондоне.