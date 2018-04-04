Москва передала Киеву ноту по ситуации с «Нордом»

МИД России пригласил Временного поверенного в делах Украины в РФ, где ему была вручена нота с решительным протестом в связи с задержанием госпогранслужбой Украины в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» вместе со всем экипажем, передает RT.

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Задержание произошло 25 марта. На судне находились капитан и девять моряков. Корабль был отконвоирован в порт Бердянск и до сих пор удерживается под стражей. Киев поясняет произошедшее тем, что находящиеся на судне люди являются украинцами, хотя, по данным МИД РФ, все они — граждане России.

«Обращено внимание украинской стороны на то, что экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников. Заявлено, что подобные действия не соответствуют положениям договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года», — указывается в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Также, министерство назвало происходящее грубым нарушением соглашения между Комитетом РФ по рыболовству и Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993 года, передает ФАН.

«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна «Норд» его законному владельцу и недопущению аналогичных провокаций в будущем. Мы возмущены очередными провокационными действиями украинской стороны в отношении капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, который 4 апреля был вывезен сотрудниками СБУ на служебном автомобиле в Херсон», — поясняется в коммюнике.

Консульский отдел посольства России на Украине уже связался с адвокатами россиянина и выяснил, что Херсонское управление СБУ по некой «Автономной республике Крым» будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде ареста. Россиянин обвиняется в незаконном переходе государственной границы.

«По сообщениям адвокатов, в настоящее время команда «Норд» была вынуждена покинуть корабль в связи с невыносимыми санитарными условиями на нем (так как весь улов пришел в негодность) и спуститься на пирс, где находится под прицелами автоматчиков», — поясняет МИД РФ.

Генеральному консульству России в Одессе дано указание продолжать добиваться встречи с капитаном. Украинская сторона отказывает российским дипломатам в посещении россиян, утверждая, что все члены экипажа, включая капитана, являются выходцами из Керчи. Адвокаты россиян привлекли внимание местных правозащитных организаций к бесчинству украинских властей.

«Продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных структур Украины», — резюмируется сообщение российского министерства.

Известно, что Утром 4 апреля Горбенко сняли с судна и увезли — «даже не уведомив об этом адвокатов», как заявил Дмитрия Щербина, защитник Горбенко. По словам адвоката, капитана посадили в серый автомобиль Škoda.

В седьмом часу утра представители пограничной службы Мариуполя — отряда морской охраны №23 — подошли к арестованному рыболовецкому сейнеру и попросили капитана Горбенко «выйти на секундочку». При этом украинские пограничники предупредили, что «в случае чего» откроют огонь на поражение.

Горбенко сошел на берег, после чего он был приглашен «для уточнения деталей» на военный корабль ВМС Украины, который и задержал ранее «Норд», рассказал адвокат.

Заседание суда назначено на 4 апреля, передает НСН.

Вскоре в госпогранслужбе Украины завили, что будут задерживать все входящие и выходящие из крымских портов суда. Об этом рассказал представитель ведомства Олег Слободян. По его словам, правоохранительные органы страны будут немедленно реагировать на нарушения порядка входа и выхода судов с территории Крыма.

«Что касается того, что может сделать Россия, — может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами», — заметил Слободян.

Он добавил, что возможности Украины в этом регионе адекватны существующим угрозам. В ответ на это депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет пообещал, что Россия впредь не допустит задержания крымских судов украинскими пограничниками, все последующие провокации получат отпор, передает РИА «Новости».

«Это несущественные и нереальные угрозы. Инцидент с судном «Норд» больше не повторится. Впредь наши пограничники не допустят этого. Мы не думали, что Украина опустится до уровня сомалийских пиратов, до нарушения всех мыслимых и немыслимых норм и договоренностей. Это акватория для совместного пользования и мысли не могло возникнуть, что будут такие захваты. Но, если подобные провокации повторятся, то наши военно-морские силы дадут достойный отпор», — указал парламентарий.