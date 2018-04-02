Россия не примет выводов Запада по делу Скрипаля

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин прогнозирует, что Великобритания не будет делиться с Москвой результатами полученных проб по делу об отравлении в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Специалист подчеркнул, что российских специалистов в составе группы ОЗХО, находящихся в Соединенном Королевстве, нет. Шульгин пояснил это тем, что «по канонам организации представители той страны, которая участвует или как-то соприкасается с расследованием, не включаются в такие миссии», передают «Вести».

Дипломат рассказал, что группа экспертов ОЗХО уже вернулась в Гаагу, куда они привезли пробы, взятые в Солсбери, которые в данное время анализируются в двух сертифицированных лабораториях Организации по запрещению химического оружия. Результаты проб будут известны, по словам Шульгина, в конце этой или начале следующей недели.

Он также сообщил, что в ответ на обращение России к техническому секретариату ОЗХО, могут ли там поделиться информацией, был ответ: только с разрешения англичан.

«Учитывая их позицию отказа от какого-либо сотрудничества с нами, на это рассчитывать не приходится», — заключил Шульгин.

При этом он указал, что Россия не примет никаких итогов расследования дела «Скрипаля», если в нем не будут участвовать российские эксперты, передает ФАН.

«Никаких результатов этого расследования мы не примем, если в нем не будут участвовать российские эксперты», — сказал он.

По его словам, мандат экспертов организации «состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери», передает RT.

«Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются», — добавил дипломат.

Несколькими часами ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Великобритания, США и поддержавшие их страны отбросили все приличия в «деле Скрипаля».

«Сейчас, по-моему, наши западные партнеры — я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют — все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации. Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами», — сказал Лавров.

По его словам, Россия больше всех заинтересована в том, чтобы установить истину и узнать правду о судьбе своих граждан — Сергея и Юлии Скрипалей. Министр также подчеркнул, что массовая высылка российских дипломатов из западных стран, произошла под надуманными предлогами.

«Когда фактов нет, начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей, вот сокращают возможности для такого диалога путем высылки дипломатов под надуманными предлогами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, не от России зависит, как далеко все зайдет.

«Как в детстве говорили: кто первый начал, тот должен и остановиться. Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», — пояснил глава МИД.

Он пообещал, что Лондону не удастся уйти от ответов, когда вопросы по делу Скрипаля публично задают руководители правительств целого ряда государств. Накануне член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что понадобится опросить множество свидетелей, чтобы воссоздать реальную картину отравления британского шпиона, передает НСН.

«Россия настаивает на полном международном расследовании. Мы должны знать, кто, когда и где это сделал? Еще вызывает сомнения способ убийства. Столько технологий существует. А здесь и про кладбище пишут и говорят, и с беспилотников ищут. Вы поймите, что если были бы отравлены вещи Юлии Скрипаль, то отравились бы и пассажиры, и работники аэропорта. Поэтому Москва и хочет получить полную объективную картину произошедшего», — резюмировал Клинцевич.