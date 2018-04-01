«Это перемирие нам необходимо как воздух», — заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая перед жителями города Волноваха в воскресенье, 1 апреля. По словам Порошенко, заключенное в пятницу

«пасхальное перемирие» крайне важно для страны, потому что является одним из основных условий ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Как сообщает ФАН, едва успевшее начаться «пасхальное перемирие» в Донбассе уже омрачено взаимными обвинениями сторон в нарушениях. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что воскресным утром выстрелом из ПТУР (противотанковой ракетной установки — «Газета.Ru») был уничтожен санитарный автомобиль ополченцев, перевозивший местного жителя. Люди, находившиеся в машине, получили тяжелые ранения.

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Ранее, выступая в Мариуполе, Петр Порошенко заявил, что 10 апреля, после Пасхи, он отправится в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Темой обсуждения Порошенко и Меркель станут миротворцы в Донбассе. В конце февраля Порошенко обсуждал вопрос о миротворцах с Меркель по телефону.

16 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в Донбасс необходимо отправить более 15 тысяч миротворцев. По словам главы МИД Украины, точная численность контингента будет согласовываться с ООН и партнерами по миротворческой миссии, но «это не может быть две или четыре тысячи [человек]».

«Что касается состава миссии — это должна определять ООН. Но, конечно, это не должна быть Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми говорили, и не только в Европе», — приводит слова украинского министра RT.

Климкин отметил, что в состав миссии могут войти японские солдаты. Кроме того, министр Украины полагает, что в контингент миротворцев ООН могут быть включены представители из стран СНГ, однако они должны играть «очень ограниченную роль».

11 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что «сделает все возможное для скорейшего ввода миротворцев» в Донбасс. По мнению Порошенко, только такой вариант развития событий может «остановить убийства украинцев — как гражданских, так и военных», а также «восстановить украинский суверенитет в оккупированном Донбассе».

Незадолго до этого стало известно, что

введение миротворческого контингента ООН в Донбасс поддержит Европейский союз — если это поможет урегулировать военный конфликт на юго-востоке Украины. С таким заявлением выступила глава Европейской службы внешних дел Федерика Могерини.

Начальник ЕСВД заявила, что решение о таком шаге может быть принято Совбезом ООН, а не ЕС в целом.

«Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской границы, в соответствии со своим мандатом. Если бы миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских соглашений, мы бы, конечно, были только за», — заявила Могерини.

Она также подчеркнула, что именно Минские договоренности предоставили план урегулирования ситуации в регионе, и призвала продолжать их реализацию.

Член Совета Федерации и телеведущий Алексей Пушков считает, что миротворческая миссия ООН в Донбассе — «схема понятная, но невозможная». Об этом политик написал в своем твиттере в конце февраля.

«Госдеп фактически призывает Москву согласиться на то, чтобы миротворцы ООН сыграли роль оккупационной армии в Донбассе и отдали его на блюдечке киевскому режиму, а он уже проведет давно намеченную зачистку Донбасса. Схема понятная, но невозможная. Пора бы Госдепу понять это»,

— написал Пушков.

В начале марта специальный представитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики «должны быть уничтожены». Волкер добавил, что Киев «проявил политическую волю» в реализации Минских договоренностей, а ситуацию в Донбассе исправит только ввод миротворческого контингента.