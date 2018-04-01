Германия выступила за сотрудничество с Россией

Запад «готов вести диалог» с Россией — с таким заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он подчеркнул, что даже несмотря на взаимную высылку дипломатов странами Запада и Россией по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, Россия нужна ЕС и США как партнер «для урегулирования региональных конфликтов, разоружения» и как опора для международного порядка.

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Маас отметил, что «действия РФ за последнее время, вне всякого сомнения, послужили причиной потери доверия». Также

глава МИД Германии заявил, что считает правильной реакцию стран ЕС на «дело Скрипаля» — по его мнению, высылка российских дипломатов стала «сигналом сплоченности».

И, тем не менее, Маас заявил, что Запад надеется «постепенно восстановить доверие» — если Россия будет готова к диалогу со своей стороны. Слова Мааса приводятся в интервью, опубликованном воскресным выпуском газеты Bild.

Неделей ранее в ходе визита в МИД России посол Германии Рюдигер Фон Фрич по итогам посещения ведомства заявил об открытости ФРГ к диалогу с Россией. Он также призвал Москву сделать все, чтобы ответить на вопросы по делу об отравлении Скрипаля.

Резкое похолодание отношений между Москвой и странами Запада началось после 4 марта — тогда экс-полковник ГРУ и агент британской разведки Сергей Скрипаль был найден в городке Солсбери вместе со своей дочерью Юлией в состоянии крайней интоксикации. В результате медицинского обследования выяснилось, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим агентом А234 «Новичок». По крайней мере, такой версии придерживается Лондон, отказываясь публиковать формулу найденного химического оружия.

66-летний Скрипаль до сих пор находится в коме, а его 33-летняя дочь несколько дней назад пришла в сознание,.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении Скрипалей виновата Россия. По ее словам, «Новичок» является ядом советского происхождения, а у Москвы был мотив — наказать перебежчика. Скрипаль в 90-х годах продал британским спецслужбам информации о российских силовиках и армии на сумму в $100 тысяч, в 2006 году был осужден на 13 лет колонии строгого режима. В 2010 году был амнистирован и с рядом других шпионов обменян на российских разведчиков, схваченных зарубежными спецслужбами. После этого он получил политическое убежище в Великобритании.

Не приведя доказательств российской вины, Лондон выслал 23 сотрудников российской дипмиссии и призвал своих союзников в Евросоюзе к единению. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения в отравлении экс-шпиона и просит предоставить материалы расследования — но Лондон отказывается.

25 стран Запада выразили солидарность с Великобританией. Всего были высланы 143 российских дипломата. Больше всего сотрудников дипмиссий РФ было выдворено из США — шестьдесят человек. Также там закрыли генконсульство РФ в Сиэттле. В четверг, 29 марта, Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов в ответ на выдворение своих дипломатов. Также российская сторона решила закрыть американское консульство в Санкт-Петербурге.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может вспомнить такого охлаждения отношений между РФ и США.

«Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить»,

— подчеркнул Антонов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не развязывала дипломатических войн.

«Россия не развязывала никаких дипломатических войн, президент Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания добрых отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее», — отметил Песков.

Стоит отметить, что южный сосед Германии, Австрия, не стал высылать российских дипломатов. Хотя британский посланник дважды пытался надавить на Вену, австрийцы отказались выдворять российских дипломатов и подчеркнули, что Австрия является нейтральной страной и хочет выступать как посредник между Россией и странами Запада.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что огромное количество не-западных стран по всему миру хотели бы, чтобы Великобритания предоставила доказательства причастности России к отравлению Скрипалей.