«Это злоупотребление США своими правами»

Высылая 12 сотрудников российского постпредства в ООН из Нью-Йорка, США «злоупотребляют своими правами и обязательствами» государства, принимающего у себя штаб-квартиру Организации объединенных наций. С таким мнением выступил постпред России при ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что статус персонала постоянных представительств стран мира на территории США регулируется Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН от 1946 года, а также соглашением между ООН и США о штаб-квартире Организации от 1947 года.

«Таким образом, высылку российских дипломатов, также, как и другие недавние недружественные шаги — лишение доступа к российской дипсобственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие — можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания»,

— заявил постпред.

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Он добавил, что требование выдворить российских дипломатов является крайне недружественным шагом.

Небензя заметил, что солидарность стран Запада по «делу Скрипаля», обрастающему «туманными подробностями», вызывает множество вопросов. «Есть приговор, вынесенный без проведения какого-либо расследования. О некоем расследовании нам постоянно говорят, но мы не знаем, что за этим скрывается, и постоянно просим, чтобы нам дали хоть какую-то настоящую информацию», — сказал дипломат.

Также постпред РФ предположил, что решение о высылке российских дипломатов могло быть принято еще до инцидента в Солсбери 4 марта.

Небензя отметил, что решение Вашингтона о выдворении 12 сотрудников российского постпредства в ООН до 2 апреля «ударило» по дипмиссии, но также сообщил, что сотрудники сумеют «мобилизоваться».

Здания штаб-квартиры ООН на Манхэттене представляют собой «международную зону, принадлежащую всем государствам-членам». Тем не менее, район Тертл-Бэй между 42-й и 48-й стрит Нью-Йорка остается в пределах судебной юрисдикции американских властей.

В понедельник, 26 марта, Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании приняли решение выслать из страны 48 сотрудников российской дипломатической миссии и еще 12 сотрудников России в миссии ООН. Также США объявили о закрытии российского генконсульства в Сиэтле.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Россия ответит на массовую высылку дипломатов из стран Запада. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Соединенных Штатах.

«Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет», — сказал Антонов.

По его словам, масштаб ущерба и его информационное сопровождение были настолько велики, что скорее всего, высылка дипломатов была спланирована заранее. Антонов отметил, что

обоснование закрытия генконсульства России в Сиэтле не имеет ничего общего с поводом для выдворения российских дипломатов.

«Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России его «близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика — «Боинга». Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?» — сказал Антонов.

В ответ закрытие миссии в Сиэтле посольство России в Вашингтоне предложило читателям своего твиттера проголосовать за то, какое американское генконсульство в РФ стоит закрыть в ответ. Выбор предлагался между миссиями в Санкт-Петербурге (46% голосов), Екатеринбурге (35%) и Владивостоке (19%).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вскоре после известий о выдворении российских дипломатов из США и других стран мира заявила, что Москва примет меры в отношении каждой западной страны, выславшей российских дипсотрудников.

«По всему тому, что мы видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов и по закрытию генерального консульства России в США, в частности, в Сиэтле», — подчеркнула она.

Ранее по делу Скрипаля российских дипломатов решили выслать 22 страны мира, не считая США и Великобритании. Эти две страны высылают 60 и 23 дипломата РФ соответственно.

На третьем месте по количеству высланных российских дипломатов оказалась Украина --

Киев решил «в знак солидарности» с Лондоном выслать 13 российских дипсотрудников. Германия, Канада, Франция и Польша выдворяют по 4 человека. Литва и Чехия — по три. По два дипломата РФ высылают Австралия, Албания, Нидерланды, Дания, Италия и Испания. Наконец, по одному российскому дипломату вышлют Швеция, Хорватия, Финляндия, Румыния, Эстония, Норвегия, Македония, Латвия и Венгрия.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ответ на действия государств, решивших пойти на высылку российских дипломатов, будет основываться на принципе взаимности.