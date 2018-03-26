МИД готовит Джонсону сюрприз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала британским властям сюрприз. Об этом она сказала в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По словам Захаровой, действия Британии по делу Скрипаля говорят о том, что власти страны перешли к концепции «черного пиара мирового масштаба». При этом она отметила, что информационная кампания против России плохо проработана.

«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом», — добавила Захарова.

Сравнение, о котором говорит Захарова, прозвучало в парламенте Великобритании накануне. Депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин «собирается использовать чемпионат мира, как Адольф Гитлер использовал Олимпийские игры 1936 года». Политик уточнил, что проведение крупных спортивных соревнований может послужить своеобразным рекламным ходом для «политического режима».

Реклама

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, также присутствовавший в тот день на заседании парламентского комитета по международным делам, согласился с мнением депутата, заявив, что «сравнение с 1936 годом, конечно, правильное».

Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что мундиаль может быть использован Путиным для «сокрытия нарушений прав человека в Российской Федерации». «Я думаю, что Путин <...> считает, что Россия потерпела неудачу, поэтому он хочет создавать проблемы везде, где бы он ни был», — предположил Джонсон.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал использованное Джонсоном сравнение «совершенно отвратительным». «Оно не подобает министру иностранных дел страны, любой страны», — сказал Песков.

Он также назвал такое заявление «оскорбительным и недопустимым». Песков еще раз констатировал нежелание британской стороны реально взаимодействовать в целях раскрытия инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и отсутствие каких-либо доказательств. «Москва рассчитывает на какую-то элементарную политическую логику и мудрость наших vis-a-vis в этом деле», — заметил Песков.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил в эфире телеканала «Россия 1», что британцы не говорят о состоянии здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля из-за его двойного гражданства. «Должен внести ясность: Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство — это российское и британское. Британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о его состоянии здоровья», — объясняет дипломат политику Лондона.

Яковенко подчеркнул, что дочь Скрипаля — 33-летняя Юлия — является российской гражданкой, но «в отношении нее информация очень дозированная». «Говорят, что она в критическом состоянии, но, к сожалению, британцы полностью весь процесс засекретили. С 4-го числа [марта] прошло 16 дней, мы не имеем информации, где они находятся, какое состояние. Мы не имеем возможности поговорить с врачами, никто даже в Британии не видел их фотографий. И находятся ли они в Солсбери, это тоже вопрос», — подытожил посол РФ.

На фоне обвинений в адрес России, Минобороны РФ подчеркивает: формулу «Новичка» опубликовали в США еще в 1998-м году.

Тогда российские военные обнаружили в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США отравляющее вещество, схожее по своим характеристикам с «Новичком» А-234, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

О находке сообщил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны России Игорь Рыбальченко в эфире телеканала «Россия 1». По словам военного химика, вещество, найденное в очередной версии спектральной библиотеки НБС США с данными о 300 тыс. химсоединений, было фосфорорганическим. Рыбальченко добавил, что это вещество должно обладать сильнейшим смертельным действием — и сейчас выясняется, что это «всплыл» пресловутый «Новичок».