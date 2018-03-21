Как Грудинину удалось набрать в Алтайском крае почти 25%

Один из самых высоких результатов (второй после Якутии) голосования за Грудинина в Алтайском крае сложился из нескольких составляющих, отмечают эксперты.

Во-первых, Алтайский край традиционно голосует за коммунистов лучше, чем вся страна.

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Это объясняется сравнительно тяжелой социально-экономической ситуацией: средняя зарплата в крае – самая низкая в Сибири, численность населения ежегодно падает из-за того, что люди уезжают в более благополучные регионы. Кстати, из-за этого в крае всегда традиционно более высокое голосование и за ЛДПР.

Во-вторых, в Алтайском крае есть опыт протестного голосования.

Все из-за той же социально-экономической ситуации и долгой несменяемости региональной власти в 2004 году край выбрал губернатором артиста Михаила Евдокимова вместо опытного и уверенного в себе Александра Сурикова, который возглавлял регион с 1991 года.

В-третьих, алтайские коммунисты неплохо поработали в социальных сетях.

Самым ярким моментом предвыборной агитации кандидата от КПРФ был визит в Барнаул. На встречу с Грудининым набился полный Дворец моторщиков, люди стояли в проходах, в зал невозможно было войти. Местные средства массовой информации осветили мероприятие формально, зато отличились социальные сети.

Участники встречи, среди которых были представители многих районов края, размещали фотографии, отзывы, и так о визите, длившемся всего несколько часов, узнал весь край. При этом агитационная работа Грудинина на Алтае была не очень-то и видна – немного трассовых модулей, немного листовок и газет в почтовых ящиках.

Высокий результат кандидата от КПРФ в Алтайском крае можно было спрогнозировать после муниципальных выборов в сентябре 2017 года.

Тогда в Бийске и Рубцовске Компартия получила практически одинаковые результаты с «Единой Россией». Но ни руководство края, ни предвыборные штабы других кандидатов из этого никаких выводов не сделали.

Президентская кампания фактически также проходила без учета особенностей этих территорий. Фактически бийчан и рубцовчан оставили один на один с коммунистами-пассионариями – бывшим депутатом Госдумы Сергеем Юрченко и депутатом Бийской гордумы Евгением Корчагиным.

Первый секретарь крайкома партии Мария Прусакова за неделю до выборов конвертировала голосование за президента в голосование против губернатора. Ее 50-секундный ролик на YouTube, объясняющий, что «каждый голос за Грудинина – это голос за отставку губернатора Карлина» за несколько дней только в «Одноклассниках» получил более 35 тысяч просмотров.

В свою очередь Корчагин регулярно выкладывал в сеть примитивные ролики без намека на креатив – и это как ни странно работало — его говорящая голова набирала десятки, даже сотни тысяч просмотров.

Фотоотчет и резолюция митинга в поддержку Грудина в Рубцовске 10 марта также широко расходились по социальным сетям.

Каким-то образом все это прошло мимо радара краевых властей. Судя по всему, просто никто не ждал, что КПРФ, чей электорат считается вымирающим, уйдет в интернет. В итоге КПРФ удалось привлечь на свою сторону широкой круг алтайских пользователей соцсетей. От молодежи, для которой интернет – основной источник информации до людей старшего возраста, которые сидят в «Одноклассниках».

Сделала свое дело и назойливая агитация, направленная на повышение явки. Бесконечные рекламные ролики, звонки, SMS, напоминающие о гражданском долге, в других регионах явно увеличившие число пришедших на избирательные участки по сравнению с 2012 годом в Алтайском крае тоже повлияли на протестное голосование.

В итоге же получилось, что алтайские коммунисты воспользовались обстоятельствами, и в меру своих скромных сил и понимания провели малобюджетную кампанию, которую недооценили региональные штабы кандидатов-соперников.

Думается, недооценили именно из-за малобюджетности этой кампании, и именно поэтому ничего ей не противопоставили.

В каждом регионе, где результаты выборов резко отличаются от общих по стране – а их всего несколько – есть свое объяснение аномалии. В общей массе результаты Якутии, Алтайского края и Приморья растворились и, можно сказать, остались незамеченными. Но этот опыт очень полезен всем, кто занимается внутренней политикой - на губернаторских выборах может выиграть любой малозаметный кандидат с минимумом ресурсов. Есть, о чем поразмышлять накануне Единого дня голосования в сентябре.