МИД собирает послов

МИД России пригласил в среду 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела об отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает ТАСС.

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«В МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Основная тема встречи — ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ. Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны», — рассказал официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Представитель МИД отдельно подчеркнула, что из-за позиции Лондона не раскрывать никаких обстоятельств расследования никто до сих пор не знает, каким веществом был отравлен бывший российский разведчик, передает ФАН.

«Также хотели бы отметить, что в прессе появляется большое количество мнений, оценок и даже «воспоминаний» экспертов на заданную тему. Официальная информация российской стороны была озвучена в СБ ООН, ОБСЕ, ОЗХО и так далее. К сожалению, до сих пор, несмотря на многочисленные обращения к Лондону, никто не знает, какое именно вещество было применено в Солсбери.

Соответственно все гипотезы на этот счет лишь уводят внимание от главной темы — непредоставления Великобританией России никаких фактологических материалов, кроме обвинений, озвучиваемых в хамской манере», — резюмировала Захарова.

Во вторник, 20 марта, 23 российских дипломата покинули Великобританию в соответствии с требованием властей этой страны. Сотрудники дипведомства с семьями — в общей сложности порядка 80 человек — улетели в Москву спецрейсом из аэропорта Стэнстед, передает НСН. В ближайшее время в Лондон вернутся британские дипломаты, высылаемые российскими властями в качестве ответной меры, передает RT. Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал о переменах в его работе в связи с раскруткой на Западе «дела Скрипаля».

«Как я уже сказал, в консульском департаменте у нас практически две трети людей уезжает. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и мы будем работать в сокращённом составе, тем более что работы сейчас прибавилось, поскольку британцы занимают достаточно неконструктивную позицию по всем вопросам, которые связаны с отравлением семьи Скрипалей, с насильственной смертью Глушкова. Мы находимся в постоянном контакте и с Москвой, и, естественно, с британцами, но у меня сложилось впечатление, что Форин-офис по многим вопросам просто уходит от общения с нами. Даже на рабочем уровне», — отметил дипломат.

Известно, что ОЗХО потребуется не менее трех недель, чтобы провести анализ вещества, которым был отравлен Скрипаль. Об этом заявил генеральный директор организации Ахмед Узюмджу.

«Это техническая работа, которая будет выполнена, как только образцы будут доставлены в Нидерланды. Лабораториям понадобится две-три недели, чтобы завершить анализ. Так что вам следует ориентироваться на три недели. Как минимум», — указал специалист.

Ранее Захарова рассказывала о том, что нервно-паралитический газ «Новичок», которым, предположительно, был отравлен Скрипаль, мог быть произведен в Чехии. Из-за этого министерство иностранных дел Чехии вызвало на среду 21 марта российского посла Александра Змеевского.

«В МИД Чехии вызван посол РФ Александр Владимирович Змеевский, чтобы он нам объяснил лживое высказывание российской стороны, которая утверждает, что вещество «Новичок», использованное при нападении в Солсбери в Великобритании, может иметь свое происхождение из Чехии», — указало чешское дипведомство.

В воскресенье 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник Главного разведывательного управления Минобороны России 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.