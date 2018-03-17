«Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления в городе Краматорск заявил о готовности к столкновению с Россией в случае необходимости, передает RT.

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«Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится — пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом», — сказал украинский лидер.

Риторика Киева о войне с Россией далеко не нова. Неделю назад депутат Верховной рады Украины, бывший лидер украинской радикальной экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK заявил, что у Киева есть возможности для того, чтобы совершить военное наступление на Россию и захватить Краснодарский край и Ростовскую область.

При этом, по словам Яроша, украинским военным для победы над Россией необходимо «зачистить» Донбасс от «антигосударственного элемента», а также силой вернуть Крым под юрисдикцию Украины.

«Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента… Это возвращение Крыма, безусловно», — сказал экс-глава экстремистского объединения.

После этого, как отметил Ярош, можно будет подумать о захвате остальной российской территории, передает ФАН.

«Главное — вернуть территории, а потом мы подумаем. Будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — сказал украинский парламентарий.

Днем ранее командир батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что конфликт в Донбассе должен закончиться «как минимум на границе России и Украины». Военный добавил, что лично ему хотелось бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы — до станции метро «Сухаревская», передает НСН.

Стоит отметить, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что «Россия фактически ведет третью мировую войну». По мнению украинского министра, «Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества» и необходимо ей противостоять, создав антироссийскую коалицию. При этом Украина будет «на переднем рубеже этой борьбы».

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что эти слова украинского политика «яйца выеденного не стоят».

«Я считал господина Климкина более серьезным политиком, — отметил член Совфеда РФ Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Но то, что он говорит, свидетельствует об обратном, поскольку у него нет собственного мнения, и все его заявления — это часть антироссийской кампании, которую ведет Запад».

В феврале нынешнего года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил о готовности украинской армии отразить якобы готовящуюся агрессию со стороны России. Об этом он рассказал в интервью украинскому «Радио Свобода».

В ходе интервью журналистка сообщила, что эксперты предполагают возможность масштабной войны России и Украины через три года, после того как Россия переоснастит свою армию.

«У нас есть отработанные планы для различных вариантов с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны», — сказал на это военный.

Тогда же, впрочем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр заявил, что Украина не может объявить войну России ввиду отсутствия достаточного количества вооружения.

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия», — сказал глава силового ведомства.