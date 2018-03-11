«У кого из нас шизофрения?»

Ксения Собчак написала открытое письмо, в котором объяснила свою позицию по вопросу Крыма и ответила на обвинения со стороны главы МИД Украины Павла Климкина в «политической шизофрении». В своем аккаунте Instagram Собчак обратилась к «гражданам Украины, России и жителям Крыма». Кандидат от «Гражданской инициативы» сообщила, что 27 февраля попросила позволить ей въезд в Крым через украинский КПП «в соответствии с законами Украины».

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Собчак подчеркнула, что считает «беззаконную аннексию Крыма» в марте 2014 года «одной из острейших проблем России». Кандидат назвала своей гражданская обязанностью «приблизить решение этой проблемы». Поэтому, продолжила Собчак, она считает для себя необходимым «безукоризненно» соблюдать законы Украины в отношении полуострова, равно как и законы РФ, гражданином которой Собчак является.

«В своем письме я указала, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации. Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди — украинские и российские граждане — ставшие заложниками нынешней ситуации»,

— заявила Собчак.

Кандидат подчеркнула, передает RT, что свидетельства нарушения прав человека в Крыму «множатся», и виноваты в этом «российские, а не украинские власти». Собчак подчеркнула, что она является одним из немногих политиков в России, открыто выступающих против воссоединения Крыма с Россией, считая события «русской весны» нарушением международного права.

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Также присоединение Крыма к России не признают США и страны Европейского Союза.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России

Владимир Путин подчеркнул еще осенью 2016 года, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может.

Также Собчак заявила, что требует «вывода российских войск из Донбасса» и выступает за «решение крымской проблемы в рамках международных норм». Отметим, что Украина начиная с 2014 года не может предоставить внятных доказательств присутствия российских войск в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская армия и военнослужащие не воюют в Донбассе.

В письме Собчак также отмечается, что ответ украинского министра иностранных дел Павла Климкина, уроженца Курска, вызвал у нее удивление. «Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в «политической шизофрении».

Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами», — отметила кандидат в президенты РФ.

«У кого из нас шизофрения?» — подытожила она. Также Собчак предложила своей аудитории задаться вопросом о бенефициарах «оккупации Крыма и войны на Донбассе», обвинив Киев в действиях «в интересах Путина, ДНР и ЛНР».

Глава МИД Украины Павел Климкин ранее назвал обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым «политической шизофренией».

«Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения», — написал Климкин в твиттере. В посольстве Украины в Москве подчеркнули, что не получали ни заявления, ни обращения от Собчак по поводу выдачи ей разрешения на визит в Крым.

В среду, 7 марта, Ксения Собчак попала в базу данных «Миротворца». Как сообщается на сайте,

Собчак внесена в черный список за «сознательное нарушение государственных границ Украины» при поездке в Крым в апреле в 2014 году.

Украинская база «Миротворец» представляет собой проект о «врагах территориальной целостности Украины». В список попадают политики, пророссийские деятели культуры, а также ополченцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Выборы президента в России пройдут 18 марта 2018 года. День голосования в этом году совпадает с годовщиной воссоединения Крыма с Россией. В бюллетенях, которые россияне заполнят в марте, будет восемь фамилий, расположенных в алфавитном порядке (жеребьевка проводиться не будет): 1. Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), 2. Павел Грудинин (КПРФ), 3. Владимир Жириновский (ЛДПР), 4. Владимир Путин (самовыдвиженец), 5. Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), 6. Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 7. Борис Титов (Партия Роста), 8. Григорий Явлинский («Яблоко»).