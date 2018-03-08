Порошенко стращает Россию крахом

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью изданию Financial Times, что Россия «не соблюдает законы и нормы международного права» в газовом споре между «Нафтогазом» и «Газпромом». Порошенко сообщил, что Киев начал несколько судебных процессов в ООН по поводу «крымского вопроса».

Глава Украины также предположил, что «Россия будет полностью разрушена», если не будет «уважать закон и следовать решениям суда». «Это не то, с чем можно мириться», — подчеркнул Порошенко. Он также отметил, что если Россия и в дальнейшем не подчинится решению суда, то это будет «крах» для правил ведения международной торговли.

По словам украинского президента, если «Газпром» не пойдет на попятную, то нарушит международное право. Кроме того, Порошенко заявил, что «достижения украинского народа позволили пережить ситуацию резкой остановки торговли с Россией». При этом, по данным Национального банка Украины, за 11 месяцев 2017 года товарооборот между РФ и Украиной не упал, а, напротив, возрос на почти 29%, достигнув планки в $9,36 млрд.

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Слова Порошенко прокомментировали в Совете Федерации: первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил в разговоре с RT, что интервью FT — это «начало истерики» президент Украины.

«Он (Порошенко — «Газета.Ru») прекрасно понимает, что выламывать руки «Газпрому» бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», — заявил Джабаров.

Он подчеркнул, что сразу же после завершения строительства газопровода «Северный поток-2» трубы через украинскую территорию превратятся в «груду ржавого металла» и тогда Украина, «наконец, закончит с шантажом» России.

Джабаров подчеркнул, что «легитимность самого Порошенко весьма сомнительна», поэтому

его инсинуации о соблюдении законов российской газовой монополией вызывают множество вопросов.

«Мы знаем, как он пришел к власти, помним о государственном перевороте. Выборы были поспешные и прошли под дулом автомата. В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны», — подчеркнул Джабаров.

В четверг, 8 марта, МИД Украины поручил своим посольствам выяснить, где могут находиться активы «Газпрома». Об этом в эфире «Пятого канал» сказала замглавы украинского министерства Елена Зеркаль. «Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать, где и что есть у «Газпрома», — добавила Зеркаль.

Действия Киева довольно характерны для нынешних украинских властей и их политического курса в отношении России, который они проводят с 2014 года,

заявил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков.

«Беззаконие в отношении Российской Федерации для украинского руководства стало нормой. Достаточно вспомнить события, которые разворачивались вокруг Россотрудничества, вокруг нашего посольства, банков и прочих отечественных структур», — отметил сенатор.

В среду, 7 марта,

зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» провести встречу для обсуждения вопроса расторжения контрактов между компаниями.

«По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что «Газпром» не только направил 5 марта сего года уведомление «Нафтогазу Украины» о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон», — подчеркнул Медведев. Он также заявил, что «Газпром» уже подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о газовых поставках.

Украина перестала закупать российский газ по действующему до 2020 года контракту с «Газпромом» с конца осени 2015 года. Сейчас «голубое топливо» страна приобретает у Венгрии и Словении по «реверсной схеме», то есть фактически покупая у них тот же российский газ, но с четырехкратной наценкой. После решения Стокгольмского арбитража власти в Киеве заявили о готовности вернуться к закупкам российского газа, но поставки не были возобновлены.

«Газпром» вернул предоплату и остановил поставки газа на Украину, мотивировав это отсутствием согласованного протокола о поставках. Александр Медведев заявил в субботу, 3 марта, что российская монополия начала процедуру расторжения контрактов с украинской фирмой в Стокгольмском арбитражном суде.