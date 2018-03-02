«Киев сам оттолкнул от себя Крым»

Бывший украинский президент Виктор Янукович заявил, что Киев сам виноват в том, что Крымский полуостров предпочел отделиться. Как сообщает корреспондент ФАН, Янукович заявил на круглом столе, что новые украинские власти «сделали все, чтобы оттолкнуть Крым».

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Власти Украины хотели «отделаться от проблемной территории», подчеркнул Янукович. Он также добавил, что больше всего Киев заботился о «разделе портфеля власти».

Что же до крымчан, то они просто искали способ защитить жизни свои и своих семей, добавил экс-президент Украины. «Их решение вынужденное и предсказуемое. Идея искать помощи у России была поддержана большинством крымчан», — заявил Янукович. Он подчеркнул, что пока на «майдане» происходили кровавые события, крымчане за ними следили с особой тревогой.

«Умоются кровью и все поймут. Сломаем, как веник. У нас в этом вопросе есть прочная поддержка». Это были их слова в отношении Крыма. Фактически — это истинные планы участников государственного переворота в отношении жителей полуострова. Крымчане, слышавшие лозунги, под которыми рвались к власти организаторы революции, сделали свой вынужденный выбор», — добавил бывший глава Украины.

Он указал, что разгул украинского национализма и русофобская риторика деятелей событий зимы/весны — 2013/14 годов подтверждает правильность выбора жителей Крыма.

«Высказывания деятелей «майдана» и нынешнего украинского руководства, инициатива отмены языковых законов, звучащие призывы украинских националистических организаций подавлять митинги несогласных с государственным переворотом, призывы к построению нового национального государства — все это подтверждало справедливость и обоснованность выбора жителей Крыма», — отметил Янукович.

Крым вошел в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года по итогам общенародного референдума. Плебисцит, в ходе которого 96% крымчан поддержали воссоединение с Россией, прошел в полном соответствии с международными стандартами, заявляют российские власти. Киев отказывается признавать итоги референдума и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. В 2016 году президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил о том, что свое будущее определили сами жители полуострова, подчеркнув, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма «исторически закрыт».

Виктор Янукович в ходе пресс-конференции также назвал принятый Киевом закон «о реинтеграции Донбасса» законом о войне. По его мнению, принятие закона говорит о том, что власти не собираются решать кризис мирным путем.

«Закон о реинтеграции Донбасса» — это закон о прохождении войны. Нет желания идти мирным путем, мнения жителей Донбасса игнорируются», — подчеркнул он.

22 февраля 2014 года в ходе политического кризиса на Украине Виктор Янукович был фактически отстранен от власти, покинув Киев после ультиматума протестовавших на площади Независимости сторонников евроинтеграции. Не дожидаясь истечения срока ультиматума, активисты захватили правительственный квартал. Верховная рада Украины в тот же день постановила, что самоустранение Януковича было неконституционным, и назначила досрочные президентские выборы на конец мая 2014 года. Временно исполняющим обязанности президента Украины стал Александр Турчинов.

Впоследствии, покинув Украину и находясь уже на территории России, Янукович неоднократно публично заявлял о себе как о действующем президенте Украины. Происходящие на Украине события он квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный переворот». После отстранения от власти против Виктора Януковича были возбуждены многочисленные уголовные дела 4 февраля 2015 года Верховная рада приняла закон о лишении Виктора Януковича звания Президента Украины.

27 февраля 2016 года Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Владимира Олейника и признал события на Украине в 2014 году государственным переворотом.

Экс-депутат перечислил несколько признаков того, что это был переворот: захват административных зданий, незаконное внесение протестующими изменений в законодательство, отстранение от власти прежних лидеров страны и другие. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают события, происходившие в Киеве, как антиконституционный и государственный переворот. Экс-глава СБУ Александр Якеменко заявил, что всеми событиями в Киеве руководили официальные лица США.