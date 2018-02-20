Свидетель или обвиняемый? Порошенко выступит в суде по делу о расстреле на «майдане»

«Зло должно быть наказано. Поэтому впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает. Но это дело каждого из нас», – заявил Порошенко.

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Выступая в воскресенье на майдане Незалежности президент Украины обратился к присутствующему на мероприятии генпрокурору Юрию Луценко с просьбой проинформировать о почти 3,5 тысячах эпизодов, более сотне уголовных производств и десятках судебных процессов.

«Конституция запрещает мне как президенту вмешиваться в следствие, которое уже четыре года координирует целенаправленно созданный департамент специальных расследований. Он несет всю полноту ответственности за эффективность этой работы. Я могу только попросить Юрия Витальевича (Луценко) проанализировать чем еще мы организационно можем помочь департаменту, чтобы его руководству не было никаких оснований утверждать, что якобы ему способствуют недостаточно», - отметил Порошенко.

«Я, конечно же, разделяю недовольство общества темпами расследования, и еще больше - скоростью судебных процессов. За четыре года они должны были сделать больше. В то же время, хорошо осознаю масштаб преступлений, равно как и необходимость юридически безупречной доказательной базы и неукоснительного соблюдения всех процессуальных норм», — подчеркнул президент Украины.

Порошенко подчеркнул, что нужно пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц потом не было никаких зацепок в европейских судах.

«Я подчеркиваю, преступления против «майдана» не имеют срока давности, а преступники переступили ту черту, за которой наступает проклятие, и проклятие говоря словами Мирослава Поповича: «сильнее, чем суды и сильнее, чем тюрьмы». И от него нигде не спрячешься, даже в России», - отметил глава украинского государства.

Политизация расследование и упоминание самим Порошенко в этом контексте России эксперты расценили однозначно: действующий президент Украины намерен использовать судебный процесс по делу о расстреле на майдане в предвыборной кампании.

Согласно последним данным опросов населения, Порошенко уже не является лидером предвыборной гонки. Его сместила с первой строчки Юлия Тимошенко. Впрочем, рейтинг обоих политиков стабильно не превышает 10%.

Порошенко решил принимать участие в суде по расстрелу на майдане исходя из того, что обладает низким уровнем народной легитимности, считает политолог Иван Мезюхо.

«Лидеру украинского государства срочно необходимо повышать свои электоральные рейтинги накануне очередных выборов президента страны. Но у Порошенко складываются сложные отношения с политическими партнёрами и с украинским обществом. Похоже, что его пиар-менеджеры советуют ему делать какие-то нестандартные шаги», — констатирует эксперт.

По большому счёту, Порошенко мог бы быть обвиняемым, а не свидетелем в этом деле, поскольку как раз после государственного переворота и стал президентом, полагает Мезюхо.

«Мы можем предположить, что Порошенко знает очень много о событиях «евромайдана». Но, думаю, никаких сенсационных заявлений в ходе судебного заседания он делать не будет, поскольку, по всей видимости, не заинтересован в том, чтобы рассказывать всю правду, как происходили эти кровавые события в 2013—2014 годах на Украине», — подчеркнул политолог в интервью RT.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отмечает, что желание Порошенко участвовать в суде по делу о расстреле на «майдане» продиктовано холодным приемом, который был ему оказан на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Тема Украины не то что не стала ключевой, но вообще звучит только рефреном на мероприятии. А вот проблемных вопросов к представителям украинской власти, в частности, к Петру Порошенко, особенно у западноевропейских и американских коллег, оказалось достаточно много. И они были крайне неудобны и неприятны президенту Украины, потому что касались стагнирования реформ, которые проводятся в стране, фактического попустительства коррупции, а также расследования тех резонансных событий, которые происходили четыре года назад на Украине», — сказал он.

По словам Денисова, в отчетах правления верховного комиссара ООН по правам человека постоянно отмечается, что расследования событий, связанных с убийствами на «майдане» и в Одессе, на Украине не производятся, а наоборот, блокируются представителями украинской власти. Поэтому, считает эксперт, заявление о намерении участвовать в подобном процессе для Порошенко — это «совершенно вынужденный ход».

«Он уж точно не хотел бы быть свидетелем, поскольку по факту мог бы стать обвиняемым. Но так складывается международная конъюнктура для Украины, что украинский лидер вынужден идти на шаги, которые явно находятся вне его интересов. Что из этого получится? Думаю, мы услышим традиционную подборку из десятков, а то и сотен идеологических штампов… Порошенко просто хочет продемонстрировать своим западным партнёрам, что готов максимально содействовать демократическим процессам, хотя по сути это очередная уловка с его стороны, направленная на то, чтобы снова обмануть Запад», — заключил политолог.

Наблюдатели также отмечают, что украинские официальные лица, которые занимаются расследованием событий февраля 2014 года, игнорируют новые обстоятельства и заявления фигурантов тех событий.

Речь, например, идет о показанном в Италии документальном фильме, в котором журналисты утверждают, что в людей на майдане стреляли грузинские снайперы, которые получали приказы от представителей украинской оппозиции и американского инструктора.

Картина была продемонстрирована в эфире одного из итальянских телеканалов. Показ приурочили к четвертой годовщине начала «Евромайдана». На Украине эту дату, 21 ноября, празднуют как День достоинства и свободы.

По утверждению итальянцев, за снайперами стоял не бывший украинский президент Янукович, а сотрудники службы безопасности Грузии времен Саакашвили.

Авторы фильма приводят свидетельства людей, которые представляются теми самыми снайперами.

«Знаете, это долгая история. И началась она год назад в Сирии, где я встретил грузинского журналиста. Он-то и рассказал мне о людях, связанных со стрельбой на Майдане, — рассказал в эфире НТВ автор фильма, журналист газеты «Il Giornale» Джан Микалессин. — А я помню все многочисленные слухи и обсуждения о снайперах во время событий 2014 года. С его помощью летом я смог встретиться с этими ребятами. И они рассказали, как их использовали на Майдане, а потом не заплатили, что обещали. Судя по всему, пока Саакашвили был у власти на Украине, они молчали. А теперь ситуация изменилась и эти люди решились все рассказать».

В фильме грузинские снайперы детально рассказывают, как по приказу Саакашвили и его советников были заброшены в Киев, как получили приказ стрелять: в любого, без разбора. И как им обещали за это вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов. Предполагаемые снайперы также опровергают и официальные данные о числе погибших на Майдане. Говорят, что жертв может быть не около 100, а в четыре раза больше.

Подобная «страусиная» позиция — когда официальный Киев сознательно игнорирует не вписывающиеся в официальную легенду свидетельства очевидцев и действующих лиц событий февраля 2014 года — свидетельствует о том, что выводы, к которым придет следствие, скорее всего, не получат широкого международного признания, а истинная правда о событиях четырехлетней давности станет достоянием общественности уже при другом главе украинского государства.