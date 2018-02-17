Санкции душат Германию

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европейский союз может начать пошаговую отмену санкций с России после ввода миссии ООН в Донбасс, передает Reuters. «Мы должны добиться перемирия на Украине.

Я считаю идею российского президента о голубых касках правильной. Если это удастся, то мы начнем пошагово снимать санкции»,

— заявил Габриэль во время делового завтрака, организованного немецкими бизнесменами на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Глава германского МИД уже говорил о поэтапной отмене санкций против Москвы в начале января текущего года. Главным условием он тогда называл длительное перемирие в Донбассе.

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Идею об одномоментной отмене всех санкций против России только в случае стопроцентного выполнения минских договоренностей он назвал «оторванной от реальности». Кроме того, он подчеркнул, что отменять санкции поэтапно целесообразно, потому что они вводились также поэтапно. Тогда же Габриэль поддержал идею российской стороны о введении миротворческой миссии ООН в зону конфликта, пусть даже расходятся взгляды разных стран на то, каким образом это должно быть осуществлено.

«Я считаю, что только жесткий мандат ООН может заставить стороны соблюдать свои обязательства по минским договоренностям, таким как вывод из зоны конфликта тяжелого оружия», — заметил Габриэль. Он добавил, что в случае если Москва готова сделать это, «она должна получить что-то взамен».

В своей речи Габриэль несколько раз упоминал о пагубном воздействии антироссийских санкций на экономику Германии.

Он также выражал обеспокоенность ужесточением ограничительных мер в отношении РФ со стороны Соединенных Штатов, подчеркивая, что действия Вашингтона наносят ущерб интересам Берлина.

Из опубликованного в середине декабря докладе Кильского института мировой экономики следует, что Германия действительно понесла убытки из-за антироссийских санкций несоизмеримо больше по сравнению с другими странами ЕС. В частности, на Германию приходится 41% от общего снижения объемов торговли в Евросоюзе.

Немецкий бизнес и немецкие политики не могут этого не замечать. Так, в конце января этого года прошла встреча лидеров восточных земель ФРГ, после которой главы восточногерманских федеральных земель высказались за отмену санкций, введенных против России. В частности, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила журналистам, что они «совершенно четко за отмену санкций».

Глава немецкого региона назвала антироссийские санкции неэффективными, а также отметила, что они негативно сказались на работе многих предприятий сельскохозяйственной и пищевой промышленности, находящиеся в восточногерманских землях.

К мнению Швезиг присоединился и премьер-министр Саксонии-Анхальта Райнер Хазелофф, призвавший будущее правительство поднять тему снятия санкций с России. Он подчеркнул, что санкции против России не имеют эффекта, в связи с чем необходим новый подход. По его словам, влияние санкций на восточногерманские компании ощущается гораздо более остро, чем в случае с западногерманскими компаниями.

Впрочем, как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, надежды на скорую отмену санкций чересчур оптимистичны. Эксперт подчеркивал, что ближайшее время санкции не будут отменены или ослаблены как минимум потому, что в декабре ЕС продлил их до конца июля 2018 года. Однако важен и тот факт, что об отмене санкций заговорили в одной из наиболее влиятельных стран ЕС.

«Важно, что Германия и Франция являются гарантами выполнения минских соглашений. В то же время Габриэль говорит о том, что антироссийские санкции нужно ослабить уже в случае установления устойчивого перемирия. Если до лета, когда в очередной раз истечет срок действия санкций, на востоке Украины не будет нарушений перемирия, то при обсуждении вопроса о продлении санкций в июне это смогут использовать в качестве аргумента», — отметил эксперт.