«Мы хотим, чтобы наши дети жили в справедливой стране»

42-летний Аслангери Кумыков всю жизнь прожил в Кабардино-Балкарии. Родился он в Нальчике в самой простой рабочей семье: мама повар, папа – водитель. С детства Аслан увлекся точными науками, что и определило его судьбу: он пошёл в физико-математический класс, и учился неплохо — во всяком случае. Регулярно принимая участие в профильных олимпиадах, он занимал там призовые и первые места. «Уже в старших классах стал увлекаться информатикой — ведь это прикладная наука на стыке физики и математике, — рассказывает Аслангери Галиевич. – Годы те для нашей страны были не простые, но сразу после окончания 10 классов мне, как победителю олимпиад, предложили без экзаменов продолжить учебу в нашем, Кабардино-Балкарском государственном университете. И я выбрал факультет, который совмещал бы в себе все эти направления – прикладная математика. После окончания продолжил заниматься наукой: поступил в аспирантуру, а параллельно — на работу в Институт информатики и проблем регионального управления Кабардино-балкарского научного центра РАН».

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Но школьник и студент Аслангери Кумыков не был занудой-ботаником — наряду с точными науками он серьезно занимался айкидо и баскетболом.

Причем вторая игра увлекла его серьезно: уже в студенческие годы и позже он и сотоварищи по команде «Эльбрус» не только продолжал играть, но и организовывал различные турниры – на городском, а потом и на республиканском уровне. А тяга к точным наукам быстро определила, что сам Кумыков взял на себя всю организаторскую работу. И сейчас, будучи чиновником, мужем и отцом двух детей-погодков, он продолжает руководить в свободное время республиканской федерацией баскетбола. Но это остается хоть и нагрузкой, но общественной.

Сейчас Аслангери Кумыков — начальник отдела в управлении делами главы правительство Кабардино-Балкарии: любовь к прикладной математике и организаторские способности, отточенные им на спортивном поле, в конце концов сделали его госслужащим.

Слово «чиновник» к нему не подходит — он на самом деле созидает, пусть и в информационной сфере.

Так, именно при его непосредственном участии весь документооборот в аппарате переведен в электронные формы. «Многие этого не замечают, но цифровые технологии делают мир проще и доступнее, — рассказывает Кумыков. — То, что начиналось как обычная задача, для меня и коллег превратилось в увлечение, приносящее реальную пользу людям. И принесло уверенность, что мы идем в правильном направлении. Ведь сегодня абсолютно любая работа немыслима без компьютеров, без баз данных, без быстрого доступа к любой информации — то есть фактически мы уже находимся в том самом фантастическом «цифровом мире». Хотя и не осознаем это».

Теперь перед госслужащим Кумыковым стоит новая задача, как продолжение начатой ими с коллегами много лет назад работы: надо оцифровать архивы. Обывателю кажется, что это просто: берешь бумажку, сканируешь ее и сохраняешь. Но на самом деле всё сложнее. И основная трудность — не технического, а нормативного плана.

«Совсем недавно почти все документы хранили на дискетах — но ведь сегодня они канули в Лету. И там, где архив хранился на дискетах, он фактически погиб, часто – просто физически уничтожен.

На смену им пришло множество других носителей, но что завтра будет с ними, сказать сложно. Нужен единый подход, но федеральный законодатель только недавно определил само понятие электронного архива, характер и требования к электронной подписи. А нормы перехода от бумажного к цифровому документообороту до сих пор окончательно не утверждены. Звучит, может быть, странно, но поймите: страна большая, и в разных регионах используют разные подходы и технологии. Объединить их в одну систему может оказаться сложно. И трудности будут не технического характера (у нас есть свой опыт, мы изучили и изучаем опыт международный), а именно нормативного. Этот вопрос надо решать», — объясняет Аслангери Галиевич.

Принять участие в конкурсе «Лидеры России» Кумыкова фактически заставили его подчиненные. Сам он не очень хотел — но сейчас ни капельки не жалеет. И дело даже не в том, что это — определенная карьерная ступенька: получилось так, что в рамках этого состязания собрались единомышленники.

«Все участники, с кем мне удалось познакомиться и работать в командах – это люди, у которых, как говорится, глаза горят. Все мы очень схожи по устремлениям, по духу, по энергетике. Все - неравнодушные, интересные, положительные и стремящиеся к лучшему люди.

Было очень приятно и общаться, и знакомиться, и даже соперничать!», - вспоминает вышедший в финал конкурса госслужащий Кумыков.

Он убежден: все до одного его товарищи и соперники по конкурсу «Лидеры России» были достойны победы в финале. Просто ему повезло чуть-чуть больше. Но именно за ними — будущее страны. И, похоже, его точку зрения разделают все конкурсанты. Во всяком случае они объединяются в группы в социальных сетях, где дискутируют и спорят, находя лучшие решения сложных задач, они встречаются «в реале» и помогают друг другу, не смотря на разные сферы деятельности.

«Мы пережили не очень спокойное, не очень хорошее время, и, хотя сейчас ситуация явно лучше — все равно мы остаемся в таком непростом положении, и нам нужна в первую очередь Россия сильная, Россия эффективная, благополучная, независимая и справедливая, — говорит Кумыков. – Строить именно такую Россию надо уже сейчас. Ведь все мы хотим, чтобы наши дети жили именно в сильной и справедливой стране».

У самого Кумыкова – сын Али и дочь Сабина. Они погодки, и фактически пошли по стопам отца: любят точные науки, ходят в физико-математический лицей «Солнечный город» в Нальчике, принимают участие в олимпиадах и с увлечением конструируют роботов – через неделю их ждут соревнования по этой дисциплине.

«Мы с женой Эльмирой не хотим ничего решать за детей. Пусть они сами выберут свой путь. А какой он будет зависит от того, где максимально эффективно они смогут себя проявлять», - говорит Кумыков.