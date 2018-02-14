Порошенко переговорил с Путиным

Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на администрацию Порошенко.

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Темой беседы Путина и Порошенко стала «активизация освобождения украинских заложников», отмечается в заявлении пресс-службы президента Украины. Кроме того, Путин и Порошенко говорили об обмене военнопленными между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками и Вооруженными силами Украины. Президенты РФ и Украины обсудили также освобождение пленных пограничников.

В Администрации президента Украины сообщают также, что телефонный разговор Путина и Порошенко состоялся в координации с «американскими союзниками» и «европейскими партнерами» по Нормандскому формату.

Обсуждалась и повестка назначенной на 16 февраля в Мюнхене встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки (России, Германии, Франции и Украины).

В Кремле пока не комментировали распространенную Киевом информацию о беседе Владимира Путина и Петра Порошенко.

Впрочем, ничего удивительного в телефонном разговоре президентов РФ и Украины нет: лидеры стран «Нормандской четверки» регулярно общаются по телефону. Этот разговор стал десятым по счету. Как сообщал ранее «Ъ», за первые два месяца 2017 года Путин и Порошенко поговорили по телефону четыре раза.

Разговор Порошенко и Путина совпал с третьей годовщиной Минских соглашений.

В понедельник в ТАСС состоялся круглый стол на тему «Минские соглашения: три трудных года», участники которого на основе сравнительного анализа попыток разрешения региональных конфликтов не только на постсоветском пространстве, но и в других частях мира сделали вывод о том, что Минские соглашения являются наиболее оптимальным и сбалансированным механизмом для полноценного урегулирования конфликта в Донбассе.

Эксперты предположили, что разрешение подобного конфликта может затянуться.

«И в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе, и в ряде других конфликтов после завершения горячей фазы и подписания соглашений проходило довольно много времени. Такие конфликты имеют тенденцию быть замороженными долгие годы», — заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Впрочем, он отметил и крайнюю эффективность минского процесса: в этом случае получилось за три года сделать то, на что в иных случаях «уходили десятилетия».

Так, мирные процессы в Приднестровье и Нагорном Карабахе продолжаются уже 24 года, в Абхазии процесс урегулирования конфликта идет 22 года. А если посмотреть шире, отметил Чеснаков, то можно увидеть, что на урегулирование конфликта в Западной Сахаре ушло уже 27 лет, а на Кипре ситуация не разрешена и спустя 44 года.

Чеснаков категорически не согласился с мнением о том, что Минские соглашения мертвы:

«Это не так. Минские соглашения — это исчерпывающий комплекс мер, в котором зафиксированы все условия, на которых Донбасс может быть интегрирован в Украину. Любой отказ от «Минска-2» потребует вместо дискуссии о выполнении шагов в направлении мира возврата к длительным переговорам по определению параметров урегулирования, поиску нового формата».

Поиск нового формата потребует значительного количества времени, выразил опасение Чеснаков.

В свою очередь, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко заявил, что донбасский конфликт необходим президенту Украины Петру Порошенко для сохранения своего поста после запланированных на 2019 год президентских выборов.

«Очевидно, что Петр Порошенко использует все шансы для того, чтобы эту вялотекущую гражданскую войну перевести в более активный формат, это единственный для него способ сохранить пост президента путем переизбрания или введения военного положения и отсрочить выборы», — заявил Бондаренко.

Он также выразил опасение, что Киев поэтапно готовит повторение сценария грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года. Однако при этом, отметил эксперт, единственный реализованный в таком формате сценарий агрессии — хорватская операция «Буря» по уничтожению Сербской Краины в августе 1995 года.