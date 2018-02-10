«Осушим болото!»: Трамп раскритиковал статью о русском хакере

Дональд Трамп назвал статью The New York Times о покупке компромата у русского хакера частью кампании против себя.

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«Согласно NYT, некий русский продал фальшивые секреты о «Трампе» США. Он запрашивал $10 млн, сторговался до $1 млн с оплатой в рассрочку. Надеюсь, люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Все начинает выходить наружу», — сообщил Трамп в своем твиттер-аккаунте.

Кроме того, американский лидер призвал «осушить болото!». Отметим, что под «болотом» Трамп подразумевает либо вашингтонский истеблишмент, враждебно к нему настроенный, либо американские спецслужбы. Нынешний лидер США неоднократно сообщал, что при Бараке Обаме спецслужбы следили за ним с разрешения бывшей администрации.

Напомним, что в субботу газета The New York Times опубликовала статью – из нее стало известно, что спецслужбы США планировали заплатить $1 млн россиянину, обещавшему вернуть украденное у Агентства национальной безопасности (АНБ) «кибероружие» и компромат на президента Дональда Трампа.

Американские разведчики несколько месяцев вели переговоры с неизвестным россиянином – в том числе через официальный аккаунт АНБ в твиттере, сообщили источники издания в спецслужбах США.

Россиянин, по данным NYT, был связан с хакерами из Восточной Европы и российскими спецслужбами. Изначально он предложил АНБ продать материал, компрометирующий президента США Дональда Трампа и содержащий информацию о его связях с Кремлем.

Однако сотрудники разведслужб отказались от компромата на президента. Они хотели получить от хакера украденное у АНБ в 2016 году кибероружие. В него входили вредоносные программы, коды, которые использовались для проникновения в электронные устройства и сети в разных странах. Эта кража, отмечает NYC, была «опустошительной» для АНБ, поэтому агентство старалось все способами вернуть потерянное.

В сентябре американские спецслужбы встретились с россиянином и передали ему первую выплату – $100 тыс. наличными, которые в чемодане были доставлены в отель, расположенный в Берлине. Оставшиеся $900 тыс. АНБ планировали выплатить в будущем.

Однако вместо кибероружия россиянин выдал спецслужбам неподтвержденные и сфабрикованные данные о Трампе — в том числе банковские данные, электронные письма и, предположительно, данные российской разведки.

При этом, как сообщили источники американской газеты, АНБ могли пригодиться лишь те данные о Трампе, которые бы доказывали связи его помощников с Россией. Получив фейковую информацию, сотрудники спецслужб США отказались от дальнейшего сотрудничества с хакером. Они опасались, что разглашение информации об этой операции могло привести к кризису в Вашингтоне.

Кроме того, они беспокоились, что россиянин мог помогать спецслужбам РФ вмешиваться в работу правительства США. Они также предположили, что сотрудничество с ним могло стать частью кампании России по дестабилизации истеблишмента США путем настраивания его против Трампа.

Далее газета пишет, что российскому хакеру пригрозили арестом – в том случае, если он вернется в страны Западной Европы или США. В декабре 2017 года россиянин сообщил, что не может передать секретные коды, потому что его об этом якобы попросил ряд высокопоставленных представителей разведки России.

В начале 2018 года американские спецслужбы дали ему «последний шанс», но россиянин продолжал отговариваться. «Ему предложили выбор: начни работать на них [российскую разведку] и выдай нам все имена в твоей сети либо уезжай в Россию и не возвращайся», — говорится в публикации NYT. В ответ на такой предложение житель РФ сказал «спасибо» и ушел.

ЦРУ отказалось от комментариев. В АНБ в свою очередь заявили, что «все сотрудники обязаны защищать секретную информацию».

Напомним, что 30 января в рамках обсуждения «кремлевского доклада», который включает в себя всю российскую политическую и экономическую элиту, директор ЦРУ Майк Помпео сообщил, что ожидает попыток спецслужб России повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс осенью 2018 года.

Кроме того, в интервью «Би-би-си» он заявил, что у США — «лучшая шпионская структура в мире». «Мы пойдем куда нужно и вылезем из кожи вон, чтобы добыть секреты на благо американцев», — добавил Помпео.

Он также подчеркнул, что его основная задача — раскрыть потенциал и убрать ограничения на работу ЦРУ. «Я не срезаю углы, я говорю правду. Мы каждый день доставляем лично президенту наиболее достоверную информацию, полученную ЦРУ», — отметил директор спецслужбы.

Майк Помпео заявил, что за время своего пребывания на должности директора ЦРУ он не заметил никаких признаков того, что Москва стала меньше пытаться вмешаться в выборы в США и Европе. «Конечно, я ожидаю, что они будут продолжать пытаться это сделать [повлиять на исход выборов]. Но я уверен, что у Америки получится провести свободные и честные выборы и что мы сможем противодействовать таким способом, что их влияние на наши выборы будет незначительным», — подытожил он.

Напомним, что 20 января 2018 сотрудники АНБ удалили сообщения, перехваченные в интернете с 2001 по 2007 год по распоряжению экс-президента Джорджа Буша-младшего. Сотрудники спецслужб отметили, что данные были стерты для того, чтобы освободить место для новой информации. По их словам, АНБ сделало это ненамеренно и теперь сожалеет о потере информации.